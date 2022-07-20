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    Karagümrük'te son imza Colin Kazım Richards! Futbolun gezgini Türkiye'ye geri döndü

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımların transfer çalışmaları sürerken, Fatih Karagümrük sürpriz bir hamle yaparak Colin Kazım Richards ile sözleşme imzaladı. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giyen 35 yaşındaki futbolcu 2012 yılından sonra neredeyse her yıl bir takım değiştirdi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber | Futbolun gezgini yeniden Türkiye’de

    Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fatih Karagümrük sürpriz bir transfer hamlesi yaparak Colin Kazım Richards ya da Türk futbolseverlerin aşina olduğu adıyla Kazım Kazım'ı kadrosuna kattı.

    Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da giyen 35 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu çok farklı bir kariyer hikayesine imza atmış durumda.



    Colin Kazım 18 yaşında başladığı profesyonel kariyerinde 17 sezonda 17 farklı takımın formasını giydi. Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcunun görev yapacağı 18. takım olacak.

    Antigua ve Barbudalı bir baba ve Kıbrıs Türkü bir annenin çocuğu olarak 26 Ağustos 1986'da Londra'da dünyaya gelen Kazım futbola 12 yaşında QPR altyapısında başladı.



    Ardından sırasıyla Arsenal ve Bury altyapılarında forma giyen yıldız futbolcu 2004 yılında henüz 18 yaşındayken Bury'de A takıma yükselmeyi başardı.



        Başarılı performansı sonrasında 2005 yılında Brighton'a transfer olan Colin Kazım, 2006'da ise Sheffield United'a geçti. Sheffield formasıyla çok önemli bir çıkış yakalayan yıldız futbolcu 5 Haziran 2007'de ilk kez Türk Milli Takımı'nın formasını giydi.



        Colin Kazım kısa bir süre sonra da Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı. 2010 yılında kiralık olarak Fransa'nın yolunu tutan ve Toulouse'a giden Kazım, kısa bir süre sonra Fenerbahçe ile yollarını olaylı bir şekilde ayırdı. 2011 yılında ise Galatasaray'a transfer olarak gündemi sarstı.



        2012 yılında Galatasaray kariyeri de son bulan Colin Kazım Richards neredeyse her yıl takım değiştirmeye başladı. Milli futbolcu sırasıyla Yunanistan'da Olympiakos, İngiltere'de Blackburn, Türkiye'de Bursaspor, Hollanda'da Feyenoord, İskoçya'da Celtic, Brezilya'da Coritiba, Meksika'da Lobos, Tiburones Rojos ve Pachuca ile İngiltere'de Derby formalarını giydi.
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            Haberler Spor Karagümrük'te son imza Colin Kazım Richards! Futbolun gezgini Türkiye'ye geri döndü
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