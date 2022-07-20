Karagümrük'te son imza Colin Kazım Richards! Futbolun gezgini Türkiye'ye geri döndü

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fatih Karagümrük sürpriz bir transfer hamlesi yaparak Colin Kazım Richards ya da Türk futbolseverlerin aşina olduğu adıyla Kazım Kazım'ı kadrosuna kattı.
Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da giyen 35 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu çok farklı bir kariyer hikayesine imza atmış durumda.
Colin Kazım 18 yaşında başladığı profesyonel kariyerinde 17 sezonda 17 farklı takımın formasını giydi. Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcunun görev yapacağı 18. takım olacak.
Antigua ve Barbudalı bir baba ve Kıbrıs Türkü bir annenin çocuğu olarak 26 Ağustos 1986'da Londra'da dünyaya gelen Kazım futbola 12 yaşında QPR altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Arsenal ve Bury altyapılarında forma giyen yıldız futbolcu 2004 yılında henüz 18 yaşındayken Bury'de A takıma yükselmeyi başardı.