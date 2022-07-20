Karagümrük'te son imza Colin Kazım Richards! Futbolun gezgini Türkiye'ye geri döndü





Colin Kazım kısa bir süre sonra da Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı. 2010 yılında kiralık olarak Fransa'nın yolunu tutan ve Toulouse'a giden Kazım, kısa bir süre sonra Fenerbahçe ile yollarını olaylı bir şekilde ayırdı. 2011 yılında ise Galatasaray'a transfer olarak gündemi sarstı.