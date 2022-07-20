Cimbom'a bir Benficalı daha! Şimdiki hedef Umaro Embalo

Gelecek sezon şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak isteyen Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor. Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Haris Seferovic ve Dubois gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Benfica'dan bir yıldız daha transfer etmek için harekete geçti.
İDDİA PORTEKİZ'DEN
Portekiz medyasından O Jogo'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Haris Seferovic transferi sonrası Portekiz devinden bir oyuncuyu daha kadrosuna katmakta kararlı… Cimbom'un hedefindeki yeni isim ise Umaro Embalo…
KİRALIK GÖNDERMEK İSTİYORLAR
Benfica'nın B takımında yer alan yıldız oyuncuyu kiralık olarak göndermek istediği ve bu takımın Galatasaray olabileceği vurgulandı. Gine asıllı sağ kanat oyuncusunun Portekiz ekibi Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.