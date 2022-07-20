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    • Spor
    • 20.07.2022 15:44
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    • 20.07.2022 15:52
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    Cimbom'a bir Benficalı daha! Şimdiki hedef Umaro Embalo

    Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Haris Seferovic'in ardından bir Benfica oyuncusuna daha gözünü dikti. Sağ kanada takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Portekiz kulübünde forma giyen Umaro Embalo'ya kancayı taktı. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’a bir Benficalı daha

    Gelecek sezon şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak isteyen Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor. Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Haris Seferovic ve Dubois gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Benfica'dan bir yıldız daha transfer etmek için harekete geçti.

    İDDİA PORTEKİZ'DEN

    Portekiz medyasından O Jogo'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Haris Seferovic transferi sonrası Portekiz devinden bir oyuncuyu daha kadrosuna katmakta kararlı… Cimbom'un hedefindeki yeni isim ise Umaro Embalo

    KİRALIK GÖNDERMEK İSTİYORLAR

    Benfica'nın B takımında yer alan yıldız oyuncuyu kiralık olarak göndermek istediği ve bu takımın Galatasaray olabileceği vurgulandı. Gine asıllı sağ kanat oyuncusunun Portekiz ekibi Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        TERS KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

        Sol ayaklı olan Embalo sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Portekiz Milli Takımı alt yaş gruplarında 55 kez forma giyen Portekizli yıldız 27 kez fileleri havalandırmayı başardı.

        İYİ İLİŞKİLER KULLANILACAK

        Benfica Başkanı Rui Costa ile iyi ilişkiler içerisinde olan Galatasaray Yönetimi'nin bu transferi kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor. Kariyerinde 78 karşılaşmaya çıkan Embalo, 11 kez gol sevinci yaşarken 22 de asiste imza attı.

        GELECEĞİ PARLAK

        1.5 milyon piyasa değeri olan 21 yaşındaki futbolcu, gelecekte büyük sıçrama yapacak oyuncular arasında gösteriliyor. Genç oyuncu ile bir dönem Manchester United da ilgileniyordu.

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        Haberler Spor Cimbom'a bir Benficalı daha! Şimdiki hedef Umaro Embalo
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