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    • Spor
    • 20.07.2022 19:08
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    • 20.07.2022 19:40
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    Haris Seferovic resmen Galatasaray'da

    Gelecek sezona şampiyonluk parolası ile çıkacak olan Galatasaray, forvet transferini duyurdu. Sarı kırmızılılar, Haris Seferovic ile kiralık olarak anlaştığını açıkladı... İşte detaylar...

    Haris Seferovic resmen Galatasaray’da

    Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Haris Seferovic'i transfer ettiğini duyurdu.

    Mbaye Diagne'yi Fatih Karagümrük'e, Mostafa Mohamed'i de Nantes'a gönderen sarı kırmızılıların gol yükünü İsviçreli futbolcu çekecek.

    KİRALIK ANLAŞMA
    Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

    OPSİYON BEDELİ BELLİ OLDU

    Yapılan açıklamada oyuncuyu satın alma opsiyonu olduğu da belirtilirken, satın alma opsiyonunun 2.5 milyon Euro olduğu belirtildi.
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