Haris Seferovic resmen Galatasaray’da

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Haris Seferovic'i transfer ettiğini duyurdu.
Mbaye Diagne'yi Fatih Karagümrük'e, Mostafa Mohamed'i de Nantes'a gönderen sarı kırmızılıların gol yükünü İsviçreli futbolcu çekecek.
KİRALIK ANLAŞMA
Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
OPSİYON BEDELİ BELLİ OLDU
Yapılan açıklamada oyuncuyu satın alma opsiyonu olduğu da belirtilirken, satın alma opsiyonunun 2.5 milyon Euro olduğu belirtildi.