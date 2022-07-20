Haris Seferovic resmen Galatasaray’da

KİRALIK ANLAŞMA

Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.