Galatasaray'ın istediği Grillitsch için Trabzonspor ve Beşiktaş da devrede!

Avusturyalı orta saha oyuncusu ile 1.5 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışan Cimbom, imza parası olarak 1.5 milyon Euro teklifte bulundu. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun 2.5 milyon Euro'da ısrar ettiği belirtildi. Aradaki farkın kapanması için pazarlıkların devam ettiği, transferin açıklanmasının bu nedenle geciktiği kaydedildi. Avusturyalı oyuncunun babasının imza parasını sürekli artırmak istediği gelen bilgiler arasında…