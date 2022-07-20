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    • Spor
    • 20.07.2022 19:25
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    • 20.07.2022 19:28
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    Galatasaray'ın istediği Grillitsch için Trabzonspor ve Beşiktaş da devrede!

    Haris Seferovic ve Leo Dubois gibi isimleri kadrosuna katan ve Florian Grillitsch ile anlaşma zemini arayan Galatasaray'a transferde kötü haber geldi. Yıldız futbolcu ile imza parasında anlaşamayan Cimbom'a Beşiktaş ve Trabzonspor rakip oldu. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Grillitsch için 3 dev yarışta

    Son olarak kadrosuna Haris Seferovic ve Leo Dubois gibi isimleri katan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Avusturyalı yıldız futbolcu ile de anlaşma sağlamıştı. Ancak sonrasında transfer çıkmaza girdi. Sky Sport Avusturya'nın haberine göre ise yıldız oyuncu için Süper Lig devleri yarışta…

    İMZA PARASI SIKINTI YARATTI

    Galatasaray'ın sürpriz bir hamle yaparak son dakikada gündemine aldığı ve yapılan görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağladığı Florian Grillitsch'te imza parası sıkıntı yarattı.

    Avusturyalı orta saha oyuncusu ile 1.5 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışan Cimbom, imza parası olarak 1.5 milyon Euro teklifte bulundu. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun 2.5 milyon Euro'da ısrar ettiği belirtildi. Aradaki farkın kapanması için pazarlıkların devam ettiği, transferin açıklanmasının bu nedenle geciktiği kaydedildi. Avusturyalı oyuncunun babasının imza parasını sürekli artırmak istediği gelen bilgiler arasında…

        BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA DEVREDE

        Sky Sport Avusturya'nın haberine göre Galatasaray ile prensipte anlaşan ancak transferi çıkmaza giren Florian Grillitsch için Süper Lig devleri Beşiktaş ve Trabzonspor da yarışta...

        Piyasa değeri 16 milyon Euro olan 26 yaşındaki Avusturyalı, bonservis bedeli ödenmeden transfer edilecek. Tecrübeli oyuncu Süper Lig'e transfer olduğu taktirde en pahalı orta saha oyuncusu olacak.

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