Galatasaray'ın istediği Grillitsch için Trabzonspor ve Beşiktaş da devrede!

Son olarak kadrosuna Haris Seferovic ve Leo Dubois gibi isimleri katan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Avusturyalı yıldız futbolcu ile de anlaşma sağlamıştı. Ancak sonrasında transfer çıkmaza girdi. Sky Sport Avusturya'nın haberine göre ise yıldız oyuncu için Süper Lig devleri yarışta…
İMZA PARASI SIKINTI YARATTI
Galatasaray'ın sürpriz bir hamle yaparak son dakikada gündemine aldığı ve yapılan görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağladığı Florian Grillitsch'te imza parası sıkıntı yarattı.
Avusturyalı orta saha oyuncusu ile 1.5 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışan Cimbom, imza parası olarak 1.5 milyon Euro teklifte bulundu. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun 2.5 milyon Euro'da ısrar ettiği belirtildi. Aradaki farkın kapanması için pazarlıkların devam ettiği, transferin açıklanmasının bu nedenle geciktiği kaydedildi. Avusturyalı oyuncunun babasının imza parasını sürekli artırmak istediği gelen bilgiler arasında…