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    Zor hedef Vestergaard

    Trabzonspor, Cornelius’un milli takımdan arkadaşı olan Danimarkalı futbolcuyu transfer listesine aldı.

    Zor hedef Vestergaard

    TRABZONSPOR'DA stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor. Fırtına'nın gündemine son olarak Leicester City'nin yıldız savunmacısı Jannik Vestergaard geldi. Oyuncu için İngiliz ekibiyle iletişime geçen Bordo Mavililer oyuncunun durumu hakkında bilgiler aldı.

    YEDEK oyuncu konumunda bulunan Vestergaard ile ilgili İngiliz kulübünün satılıp satılmayacağı konusunda henüz karar vermediği Trabzonspor'a iletildi. Oldukça zor görünen bu transferle ilgili Trabzonspor'un gelecek cevaba göre kiralama teklifi yapması bekleniyor.

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