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    • Spor
    • 19.07.2022 09:42
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    • 19.07.2022 11:15
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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro İstanbul'a geldi!

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, sağlık kontrollerinden geçip imzayı atmak için İstanbul'a iniş yaptı... Yıldız futbolcu gerekli kontrollerden sonra kendisini sarı lacivertli yapan imzayı atacak. İşte ilk görüntüler...

    Beklenen oldu! Pedro İstanbul’da!

    Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Joao Pedro, sağlık kontrollerinden geçip imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

    SÖZLEŞME 3 YILLIK

    Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe taraftarları oyuncuyu merakla bekliyordu.

    İşte o görüntüler...

    SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

    Cumartesi günü İstanbul'a gelen oyuncunun menajeri Piccioli, Fenerbahçe ile son detayları görüşmüştü.

    BONSERVİSİ BELLİ OLDU

    Sarı lacivertlilerin bu transfer için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Oyuncuya ise üç yıl için 7.7 milyon Euro ödenecek.
        Yeniden kapanma olacak mı?
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro İstanbul'a geldi!
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