Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Joao Pedro, sağlık kontrollerinden geçip imzayı atmak için İstanbul'a geldi.
SÖZLEŞME 3 YILLIK
Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe taraftarları oyuncuyu merakla bekliyordu.
İşte o görüntüler...
Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Joao Pedro, İstanbul'a geldi. pic.twitter.com/PDwG4U2MDp— DHA Spor (@dhaspor) July 19, 2022
SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ
Cumartesi günü İstanbul'a gelen oyuncunun menajeri Piccioli, Fenerbahçe ile son detayları görüşmüştü.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Sarı lacivertlilerin bu transfer için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Oyuncuya ise üç yıl için 7.7 milyon Euro ödenecek.