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    • Spor
    • 19.07.2022 11:33
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    • 19.07.2022 11:41
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    Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Mehmet Topal futbolu bıraktı

    Kariyeri boyunca Galatasaray, Fenerbahçe, Valencia, Beşiktaş gibi önemli kulüplerde forma giymiş olan Mehmet Topal, futbolu bıraktığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile futbola veda ettiğini açıklayan Topal, arkasında büyük bir kariyer ve rekorlar bıraktı...

    Mehmet Topal futbolu bıraktı!

    36 yaşındaki eski milli futbolcu Mehmet Topal, futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

    Başarı ve rekorlarla dolu bir kariyere sahip olan Mehmet Topal, aktif futbolculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı.

    Son olarak Beşiktaş forması giyen oyuncu, arkasında güzel anılar bırakarak futbola veda etti.

        3 FARKLI TAKIMLA SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU
        Süper Lig'in 'aranan adamı' olan Mehmet Topal, Galatasaray, Fenerbahçe ve son olarak Beşiktaş'ın formalarını giydi. Yıldız orta saha, 3 farklı takımla da Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İSE 4 FARKLI TAKIM
        Avrupa'da 100 maçtan fazla tecrübesi olan futbolcu, Şampiyonlar Ligi maçlarına Galatasaray, Valencia, Başakşehir ve Beşiktaş formaları ile çıkarak önemli bir rekorun da sahibi oldu.

        DAHA FAZLA MAÇA ÇIKAN TÜRK YOK
        Avrupa kupalarında tam 104 karşılaşmaya çıkan Mehmet Topal, Avrupa kupalarında en çok maça çıkan Türk oyuncu olarak da tarihe geçti.

            94 KEZ MİLLİ OLDU
            Ay-yıldızlı formayla da harikalar yaratan Topal, 13 Ümit Milli ve 81 kez de A Milli olmak üzere toplamda 94 kez giydi.

            DEV KULÜPLERDE BOY GÖSTERDİ
            Çanakkale Dardanelspor'da kariyerine başlayan Topal, sırasıyla Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve son olarak Beşiktaş'ın formasını giydi.

            VEDA MESAJI
            Mehmet Topal, sosyal medya üzerinden futbolu bıraktığını duyururken, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

            ''20 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarının gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım. Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim, yeri geldi üzüntümü belli edemedim. Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. Ama futbola olan sevdam, hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim. En azından böyle umut ediyorum. Ben Mehmet Topal, yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan tüm medya mensuplarına, her daim yanımda olan aileme, dostlarıma binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşçakalın.''

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