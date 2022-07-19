Nino’ya hücum!

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Fenerbahçe'de stoper arayışları hız kazandı. Birçok adayla görüşen Sarı-Lacivertliler, Nino'da karar kıldı. Kanarya, Fluminense'nin 25 yaşındaki Brezilyalı kaptanı için resmi teklifte bulundu. Brezilya kulübüne teklifini ileten Fenerbahçe, Fluminense'den gelecek cevabı beklemeye geçti. Oyuncu cephesi de Avrupa'da oynamaya sıcak bakması Sarı-Lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Nino, takımının önceki gün Sao Paulo'yla oynadığı maçın kadrosunda yer almadı. Brezilya kulübü, kaptanlarının hastalık nedeniyle kadroda olmadığını duyurdu. İstikrarlı performansıyla dikkati çeken Nino, Brezilya Milli Takımı'yla da geçtiğimiz yaz düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın kadrosunda yer aldı ve altın madalya kazanan takımın en en önemli isimlerinden oldu.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

1.88 boyunda olmasına rağmen oldukça çabuk bir stoper olan Nino, pas oyunundaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Sambacı'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Brezilya Milli Takımı alt yaş gruplarında 12 kez forma giyme başarısı gösteren Nino, 2020 yılında Criciuma'dan 1 milyon Euro'ya transfer oldu. Genç stoper, kulüp kariyerinde 202 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 8 gol atarken 3 de asiste imza attı. Yıldız oyuncu stoper bölgesi dışında sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor.