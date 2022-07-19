Mohamed’te işlem tamam

Mbaye Diagne'nin ardından Galatasaray'da ikinci forvet ayrılığı gerçekleşiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla Zamalek'ten kadrosuna kattığı ancak son dönemde beklentilerin çok altında kalan Mostafa Mohamed, Ligue 1 ekibi Nantes'e gidiyor. Fransız kulübü ve Sarı-Kırmızılılar'ın Mısırlı forvetin kiralanması konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Nantes 1 sezonluk kiralama bedeli olarak Nantes'a 250 bin Euro ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonun da bulunacağı belirlendi. Ancak bu opsiyonun zorunlu olmadığı da ifade edildi. Şu anda Galatasaray'la beraber Avusturya'da kampta olan Mostafa Mohamed'in bugün sağlık kontrolleri için Fransa'ya gitmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar kısa süre önce yıldız futbolcunun 4 milyon dolarlık zorunlu satın alma opsiyonunu Zamalek kulübüne ödemiş ve Mohamed'in bonservisini almıştı.