Kim Napoli’ye imza atıyor!

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken yıldız oyuncularına gelen transfer teklifleri için de bir yandan görüşmelerde bulunuyor. Sarı- Lacivertliler'in savunmadaki yıldız ismi Kim Min Jae için Fransız ve İtalyan arasındaki yarış devam ediyor. Güney Koreli yıldızın transferiyle ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre Napoli yöneticileri, Kim Min Jae transferini tamamlamak için dün İstanbul'da Fenerbahçe yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi. Geçen sezon Beijing Guoan'dan transfer edilen ve kısa sürede Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri haline gelen Kim Min-Jae Fransız ekibi Rennes ile anlaşmıştı.

Fransız ekibinin bu transfer için Sarı-Lacivertliler'e, 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği konuşuluyordu. Transfer görüşmelerinde bulunduğu için 3 gündür idmanlara çıkmayan Kim'le ilgili henüz bir açıklamanın yapılmaması kafalarda soru işareti doğurdu. Pusuda bekleyen Napoli'nin bu süreçte Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Bu arada Kim Min Jae, menajeriyle görüşmek için dün Portekiz'e uçtu.