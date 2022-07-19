Kartal’da Josef şoku

Beşiktaş'ın Avusturya kampında Werder Bremen ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Josef de Souza'dan Siyah Beyazlılar'a kötü haber geldi. Dizinden yaşadığı menisküs sakatlığı nedeniyle bir süredir antrenmanlara katılamayan Brezilyalı yıldızın ameliyat edilmesine karar verildi. Sağ dizindeki sakatlık nedeniyle artroskopik menisküs cerrahisi işlemi uygulanacak olan 33 yaşındaki orta saha, 2-3 ay arası sahalardan uzak kalacak. Siyah Beyazlı ekipten Josef'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: Oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup 20.07.2022 tarihinde artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir.