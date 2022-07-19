Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kampı açıklandı!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçının kamp kadrosu belli oldu.
Sarı lacivertlilerin kadrosunda önemli isimler yer almazken, Marcel Tisserand kadroya dahil edildi.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu şu şekilde:
ÖNEMLİ İSİMLER YER ALMADI
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, önemli isimlere kadrosunda yer vermedi. Son günlerde transfer olacağı konuşulan Kim Min-Jae kadroya alınmazken, Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Dimitris Pelkas da maçın kamp kadrosunda yer almadı.