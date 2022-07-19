Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kampı açıklandı!

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu şu şekilde:



ÖNEMLİ İSİMLER YER ALMADI

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, önemli isimlere kadrosunda yer vermedi. Son günlerde transfer olacağı konuşulan Kim Min-Jae kadroya alınmazken, Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Dimitris Pelkas da maçın kamp kadrosunda yer almadı.