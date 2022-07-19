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    • Spor
    • 19.07.2022 12:40
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    • 19.07.2022 12:54
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    Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kampı açıklandı!

    Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kadrosu belli oldu. Temsilcimizde Kim Min-Jae yer almazken, Marcel Tisserand kadroya dahil edildi. Bunun yanında Mergim Berisha ve Dimitris Pelkas da kadroda yer almadı. Peki kadroda kimler var? İşte detaylar...

    Fenerbahçe kadroyu açıkladı! Kim Min-Jae yok

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçının kamp kadrosu belli oldu.

    Sarı lacivertlilerin kadrosunda önemli isimler yer almazken, Marcel Tisserand kadroya dahil edildi.

    Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu şu şekilde:


    ÖNEMLİ İSİMLER YER ALMADI
    Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, önemli isimlere kadrosunda yer vermedi. Son günlerde transfer olacağı konuşulan Kim Min-Jae kadroya alınmazken, Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Dimitris Pelkas da maçın kamp kadrosunda yer almadı.

        Karşılaşmanın tüm eksikleri şu şekilde:
        Kim Min-Jae
        Tiago Çukur
        Nazım Sangare
        Luiz Gustavo
        Mauricio Lemos
        Max Meyer
        Mbwana Samatta
        Steven Caulker
        Pelkas
        Berisha

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