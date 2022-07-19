Doktor sefere çıktı!

Cimbom transferde hata yapmamak için adeta ince eleyip sık dokuyor. Sarı-Kırmızılılar, Benfica formasını giyen Haris Seferovic'in sezon sonuna kiralanması konusunda tüm anlaşmaları önceki gün yapmıştı. Ancak geçtiğimiz sezon İsviçreli yıldızın iki kez ağır sakatlık geçirmesinden dolayı hata yapmak istemeyen yönetimden flaş bir hamle geldi. Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'nin dün Lizbon'a gittiği belirlendi. İnce'nin Seferovic'in sağlık kontrollerinde bizzat bulunacağı ve bir hata yapılmaması için mesai harcayacağı öğrenildi. Eğer yapılan testlerde herhangi bir soruna rastlanmazsa Yener İnce'nin Seferovic'le beraber İstanbul'a gelmesinin planlandığı öğrenildi. Galatasaray, Benfica yaptığı anlaşma gereği 30 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyecek. 2 milyon Euro maaş alacak olan Seferovic'in 15 maça çıkması halinde 3.5 milyon Euro'luk opsiyon maddesinin devreye gireceği de gelen bilgiler arasında.