Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı camiaya önemli mesajlar yolladı: Yeni bir hikaye yazacağız

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya'da yaptığı kamp çalışmalarını önceki gün tamamlamıştı. Basın mensuplarına kampı değerlendiren teknik direktör Abdullah Avcı önemli mesajlar verdi.
NEFES BİLE ALMAYACAĞIZ
Tecrübeli hoca, "Herkesten aldığım geri bildirimler güzel. Uyumluyuz, ahenk içinde gidiyoruz. Antrenmanların hızı ve temposu artıyor. 20 aydır bu takımın yüzde 60-70'i ile beraberiz. Çok tekrarlarımız var. Her seferinde yeni gelenlerle bu gelişiyor" dedi.
Avcı, "Temmuz 30'da start vereceğiz Süper Kupa ile. Kasım'a kadar özellikle çok yoğun trafiğimiz var, nefes bile almayacağız. Süper Kupa en yakın ulaşılabilir hedef. Sonrasında lig ve Ağustos 16- 17'de Şampiyonlar Ligi var. Uğurcan var, Trezeguet, Denswil katılacak. Cornelius yeni başladı" diye konuştu.