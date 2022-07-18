Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı camiaya önemli mesajlar yolladı: Yeni bir hikaye yazacağız

TARAFTARLAR SABIRLI OLSUN

Camiaya önemli mesajlar veren Avcı" 1-2 eksiğimiz de tamamlandığında yeni bir hikayenin başlangıcını yapacağız. Geçen sezon harikaydı. Bütün şehir destek verdi, onlar da mutlu oldu biz de. Tacı taktık, tarihte yerini aldı ve bu dosya kapandı. Dün dünde kaldı. Yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz. Taraftarımızın desteğine, sabrına her zaman ihtiyacımız var. Onların yaptığı bütün güzellikleri dünya seyretti. Umarım tekrarı nasip olur" ifadesini kullandı.