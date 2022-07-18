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    Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı camiaya önemli mesajlar yolladı: Yeni bir hikaye yazacağız

    Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı camiaya önemli mesajlar yolladı. Tecrübeli hoca, "Geçen sezon harikaydı. Bütün şehir destek verdi, onlar da mutlu oldu biz de. Tacı taktık, tarihte yerini aldı ve bu dosya kapandı. Dün dünde kaldı. Yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz" açıklamasını yaptı.

    Yeni bir hikaye yazacağız

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya'da yaptığı kamp çalışmalarını önceki gün tamamlamıştı. Basın mensuplarına kampı değerlendiren teknik direktör Abdullah Avcı önemli mesajlar verdi.

    NEFES BİLE ALMAYACAĞIZ
    Tecrübeli hoca, "Herkesten aldığım geri bildirimler güzel. Uyumluyuz, ahenk içinde gidiyoruz. Antrenmanların hızı ve temposu artıyor. 20 aydır bu takımın yüzde 60-70'i ile beraberiz. Çok tekrarlarımız var. Her seferinde yeni gelenlerle bu gelişiyor" dedi.

    Avcı, "Temmuz 30'da start vereceğiz Süper Kupa ile. Kasım'a kadar özellikle çok yoğun trafiğimiz var, nefes bile almayacağız. Süper Kupa en yakın ulaşılabilir hedef. Sonrasında lig ve Ağustos 16- 17'de Şampiyonlar Ligi var. Uğurcan var, Trezeguet, Denswil katılacak. Cornelius yeni başladı" diye konuştu.

        TARAFTARLAR SABIRLI OLSUN
        Camiaya önemli mesajlar veren Avcı" 1-2 eksiğimiz de tamamlandığında yeni bir hikayenin başlangıcını yapacağız. Geçen sezon harikaydı. Bütün şehir destek verdi, onlar da mutlu oldu biz de. Tacı taktık, tarihte yerini aldı ve bu dosya kapandı. Dün dünde kaldı. Yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz. Taraftarımızın desteğine, sabrına her zaman ihtiyacımız var. Onların yaptığı bütün güzellikleri dünya seyretti. Umarım tekrarı nasip olur" ifadesini kullandı.

        NET BİR STOPER ALACAĞIZ
        "Sağ stoper konusunda çalışmalırımız devam ediyor. Ahmetcan'ı görüyorsunuz. Ters ayaklı olmasına rağmen çok olgun oynuyor orada. Çok oyuncuyla görüşüyoruz. Başkan, yönetim kurulu en iyisini yapmaya çalışıyor. Bize uygun ismi almak istiyoruz. Başka mevkiler için ucu açık, bazen fırsat transferleri çıkar. Ama bir tane net sağ stoper aldığımızda yolumuza emin adımlarla çıkacağız diye düşünüyorum."

        KOUASSI ÇOK YETENEKLİ
        "Kouassi yetenekli bir oyuncu. Geçen sezon fazla fırsat veremedik. 3 kulvar var. Slovacko maçında da iyi performans sergiledi. Oyuncular oynayarak daha iyi duruma geliyor. Gitmesi gibi bir düşüncemiz yok."

        YUNUS EMRE SEL
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