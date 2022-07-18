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    • Spor
    • 18.07.2022 12:32
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    • 18.07.2022 12:56
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    İtalyan polisi Bakayoko'ya şok yaşattı! Oyuncu ne yapacağını bilemedi

    Milan'ın Chelsea'den kiraladığı futbolcu Tiémoué Bakayoko, hayatının şokunu yaşadı. Yıldız futbolcu, İtalyan polisi tarafından tutuklanmak istendi. Polisler Bakayoko'yu fark edince şaşkına döndü. İşte o anlar...

    Milan’ın yıldızını tutuklamak istediler!

    İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Tiémoué Bakayoko'ya polis şok bir harekette bulundu.

    İtalyan polisi, aracıyla seyir halinde olan Bakayoko'yu önce aracından indirdi, sonrasında ise oyuncunun üzerini aradı.

    Polislerin hareketi karşısında şok olan Bakayoko, ne yapacağını bilemedi.
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        Haberler Spor İtalyan polisi Bakayoko'ya şok yaşattı! Oyuncu ne yapacağını bilemedi
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