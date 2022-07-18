Galatasaray'dan Harit'e 5 milyon Euro! Yeni transfer yolda

Transferde şaha kalkan ve kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Galatasaray, Schalke forması giyen yıldız oyuncu için de girişimlerini sürdürüyor. Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Seferovic, Dubois ve Grillitsch gibi isimlerle anlaşan sarı-kırmızılılar orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor.