Galatasaray'dan Harit'e 5 milyon Euro! Yeni transfer yolda

Transferde şaha kalkan ve kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Galatasaray, Schalke forması giyen yıldız oyuncu için de girişimlerini sürdürüyor. Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Seferovic, Dubois ve Grillitsch gibi isimlerle anlaşan sarı-kırmızılılar orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor.
OYUNCU GALATASARAY'I İSTİYOR
Galatasaray, Schalke forması giyen Amine Harit için ısrarını sürdürüyor. Sky Sports'a göre Cimbom, 25 yaşındaki Faslı yıldız için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Haberde görüşmelerin devam ettiği ve Galatasaray'ın oyuncuyu çok istediği vurgulandı.
KISA SÜREDE ÇÖZMEK İÇİN ÇABALIYORLAR
25 yaşındaki oyuncuyla da görüşmelerini sürdüren Galatasaray, kısa süre içinde bu transferi noktalamak istiyor.