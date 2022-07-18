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    • Spor
    • 18.07.2022 12:47
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    • 18.07.2022 12:58
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    Galatasaray'dan Harit'e 5 milyon Euro! Yeni transfer yolda

    Kadrosuna Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan'ı katan ve Seferovic, Dubois ve Grillitsch ile de söz kesen Galatasaray'da flaş bir isim daha gündeme geldi. Orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, Amine Harit için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’dan Harit’e 5 milyon Euro!

    Transferde şaha kalkan ve kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Galatasaray, Schalke forması giyen yıldız oyuncu için de girişimlerini sürdürüyor. Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Seferovic, Dubois ve Grillitsch gibi isimlerle anlaşan sarı-kırmızılılar orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor.

    OYUNCU GALATASARAY'I İSTİYOR

    Galatasaray, Schalke forması giyen Amine Harit için ısrarını sürdürüyor. Sky Sports'a göre Cimbom, 25 yaşındaki Faslı yıldız için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Haberde görüşmelerin devam ettiği ve Galatasaray'ın oyuncuyu çok istediği vurgulandı.

    KISA SÜREDE ÇÖZMEK İÇİN ÇABALIYORLAR

    25 yaşındaki oyuncuyla da görüşmelerini sürdüren Galatasaray, kısa süre içinde bu transferi noktalamak istiyor.

        FUTBOLA FRANSA'DA BAŞLADI

        Nantes altyapısından yetişen ve 2017-2018 sezonunda 8 milyon Euro'ya Schalke'ye giden Harit, geçen sezon kiralık olarak Marsilya'da oynamış, 34 maçta 5 gol, 4 asist kaydetmişti.

        OKAN BURUK BASKI YAPIYOR

        Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da Faslı yıldızın bir an önce transfer edilmesi için yönetime baskı yapıyor.

        10 MİLYON EURO DEĞERİNDE

        14 kez Fas Milli Takım forması giyen Harit'in kulübü Schalke ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Schalke, genç yetenek için 2017 yılında Nantes'a 8 milyon Euro ödemişti. Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

            ORTA SAHADA HER YERDE

            Amine Harit, 10 numaranın yanı sıra orta sahanın solunda ve sağında da oynayabiliyor. Büyük bir potansiyel olarak gösterilen Amine Harit'in bir dönem güncel piyasa değeri 30 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.

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