Son dakika: Okay Yokuşlu West Bromwich ile anlaştı

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu İngiltere ekibinden West Bromwich Albion ile yeni sözleşme imzaladı.
Gelecek sezon İngiltere Championship'te forma giyecek olan ekibe katılan Okay, 3 yıllık sözleşmeye imzasını attı.
"CİDDİ RAKİPLER VARDI"
Transferi değerlendiren West Bromwich teknik direktörü Steve Bruce, "Okay kalitesinde bir oyuncuyu kadroya katabildiğimiz için çok mutluyum. Avrupa'daki bazı büyük kulüplerin ciddi rekabetiyle karşılaştık. Ancak Okay, West Bromwich Albion'a dönmek istediğini açıkça belirtti ve Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.