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    Galatasaray'da son performansı ile eleştirilerin hedefiydi! Mostafa Mohamed'le yollar ayrılacak

    Hazırlık kampındaki performansı büyük eleştiri alan Mısırlı yıldız için Nantes’tan kiralama teklifi geldi. Galatasaray, Fransız kulübüyle büyük oranda anlaşma sağladı.

    Mohamed’e de yol göründü

    Mbaye Diagne ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir forvet daha yolcu. Hazırlık maçlarındaki kötü performansı sonrasında taraftarın tepkisini toplayan ve teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Mostafa Mohamed'le yolların ayrılması artık an meselesi.

    Dün Ligue 1 kulüplerinden Nantes, Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çaldı ve 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu. Nantes ayrıca 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da teklif etti. Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi ise 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu talep etti.

    Ardından iki kulübün 7 milyon Euro'luk opsiyon konusunda el sıkıştıkları öğrenildi. Nantes yönetimiyle masaya oturan ve el sıkışan Mostafa Mohamed'in Avusturya kampında iki kulübün anlaşmasını beklediği ifade edildi.

    Bugün anlaşmanın tamamlanması ve Mısırlı forvetin sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.

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    Haberler Spor Galatasaray'da son performansı ile eleştirilerin hedefiydi! Mostafa Mohamed'le yollar ayrılacak
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