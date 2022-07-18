Galatasaray, Lyon formasını giyen Fransız sağ bek Leo Dubois'le anlaştı

Ligin başlamasına 3 haftadan az bir süre kala Galatasaray transferde müthiş bir hareketlilik yaşıyor. Savunmanın ortası, orta alan ve hücum bölgesini takviye etmek için çaba harcayan Sarı-Kırmızılılar'dan bir de sağ bek hamlesi geldi.
ROTA BİR ANDA FRANSA'YA KIRILDI
Teknik direktör Okan Buruk'un bekleneni veremeyen Sacha Boey'i gözden çıkarması ve bu bölgeye takviye istemesi sonrası düğmeye basan yönetim rotayı Fransa'ya kırdı.
Transfer komitesi, Lyon formasını giyen Leo Dubois için harekete geçti ve transferi büyük oranda bitirdi. Son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden ve milli takımda yeniden görev yapmak için sürekli forma giyeceği bir kulübe gitmek isteyen 27 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi.