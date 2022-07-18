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    Galatasaray, Lyon formasını giyen Fransız sağ bek Leo Dubois'le anlaştı

    Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun transferini çok büyük oranda noktaladı. Boey'i gözden çıkaran Okan Buruk'un sağ bek talebi sonrası harekete geçen yönetim, Lyon'dan ayrılmayı düşünen Leo Dubois ile el sıkıştı. Cimbom , Fransız sağ bek için Lyon'a 2.5 milyon Euro ödeyecek.

    Cimbom’dan Dubois bombası

    Ligin başlamasına 3 haftadan az bir süre kala Galatasaray transferde müthiş bir hareketlilik yaşıyor. Savunmanın ortası, orta alan ve hücum bölgesini takviye etmek için çaba harcayan Sarı-Kırmızılılar'dan bir de sağ bek hamlesi geldi.

    ROTA BİR ANDA FRANSA'YA KIRILDI
    Teknik direktör Okan Buruk'un bekleneni veremeyen Sacha Boey'i gözden çıkarması ve bu bölgeye takviye istemesi sonrası düğmeye basan yönetim rotayı Fransa'ya kırdı.

    Transfer komitesi, Lyon formasını giyen Leo Dubois için harekete geçti ve transferi büyük oranda bitirdi. Son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden ve milli takımda yeniden görev yapmak için sürekli forma giyeceği bir kulübe gitmek isteyen 27 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi.

        Sarı-Kırmızılılar'ın Lyon'la yaptığı görüşmelerde 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı da gelen bilgiler arasında. 13 kez Fransa formasını giyen ve şu anda piyasa değeri 10 milyon Euro olan Leo Dubois'nın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        28 MAÇTA OYNADI
        Geçtiğimiz sezon Lyon"da 28 resmi maçta oynayan ve 3 asist yapan yıldız futbolcu 2018 yılında bedelsiz olarak Nantes'tan transfer edilmişti. Ligue 1'de 197 maça çıkan Leo Dubois 6 gol atarken, 25 de asist yaptı ve 31 gole direkt katkıda bulundu.

        Dönem dönem Fransa Milli Takımı'nda görev yapan Leo Dubois, Uluslar Ligi şampiyonu olan takımda yer aldı. Tecrübeli yıldız aynı zamanda Lyon'un kaptanı.
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