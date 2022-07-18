Galatasaray, Lyon formasını giyen Fransız sağ bek Leo Dubois'le anlaştı

Sarı-Kırmızılılar'ın Lyon'la yaptığı görüşmelerde 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı da gelen bilgiler arasında. 13 kez Fransa formasını giyen ve şu anda piyasa değeri 10 milyon Euro olan Leo Dubois'nın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.