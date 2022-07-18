Galatasaray bonservisi elinde olan yıldız isim ile anlaştı: Aslan'a süper joker Grillitsch

Cimbom bombaları arka arkaya patlatıyor. Sarı-Kırmızılılar son olarak Bundesliga ekibi Hoffenheim'de forma giyen ve bonservisi elinde olan Florian Grillitsch ile her konuda anlaşmaya vardı.
Çok gizli yürütülen transfer operasyonu sonrası Galatasaray'ın teklifini kabul eden Avusturyalı yıldızın 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
26 yaşındaki Grillitsch'in kale hariç neredeyse her bölgede görev yapması dikkatleri çekiyor. Kariyeri boyunca 257 maçta forma giyen yıldız futbolcu 97 kez ön libero, 64 kez merkez orta saha, 28 kez 10 numara, 25 kez stoper, 19 kez sol kanat, 8 kez sağ kanat ve 3 kez de forvet arkasında görev yaptı.