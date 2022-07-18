Fenerbahçe, Galatasaray’ın da gündemine gelen Venezuelalı stoper Nahuel Ferraresi için harekete geçti

Fenerbahçe stoper transferine odaklandı... Kim Min Jae'yi elinden çıkarmak için gün sayan Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine gelen Nahuel Ferraresi için harekete geçti.
Kanarya, Manchester City U23 takımında forma giyen genç yıldızı transfer için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu hafta İngiliz ekibiyle görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında...
Geçen sezon Portekiz ekibi Estoril'de forma giyen 23 yaşındaki genç yetenek uzun boyunun yanı sıra pas oyunundaki başarısıyla dikkat çekiyor. 1.89 boyuyla hava toplarında da başarılı bir grafik çizen Ferraresi, 2017 yılından beri İngiliz ekibinde top koşturuyor. Genç yetenek 2017 yılında ülkesinin takımlarından Tachira'dan Manchester City'ye transfer oldu.