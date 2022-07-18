Fenerbahçe, Galatasaray’ın da gündemine gelen Venezuelalı stoper Nahuel Ferraresi için harekete geçti

19 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Manchester City'de oynayan Nahuel Ferraresi, genç yaşına rağmen 19 kez Venezuella Milli Takım forması giydi. 23 yaşındaki yıldız savunmacı bu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırdı.