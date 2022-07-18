Beşiktaş'ta Josef De Souza şoku

YEŞİL SAHALARDAN 2-3 AY UZAK KALACAK

Beşiktaş'ın Avusturya kampında Werder Bremen ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Josef De Souza'nın sakatlığı beklenenden büyük çıktı.

Dizinden yaşadığı menisküs sakatlığının kampta geçmemesi üzerine kendi doktoruna da görünen Josef için ameliyat kararı alındığı öğrenildi.