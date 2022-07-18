Beşiktaş'ta Josef De Souza şoku

Avusturya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampını tamamlayan Beşiktaş kısa bir aranın ardından yeni sezon öncesi son çalışmalarını gerçekleştirmek üzere İspanya'ya gidecek.
Kamp öncesi yeni transferlerin performansı ve hazırlık maçlarında gösterilen uyumla artan moral Josef De Souza'dan gelen haberle bozuldu.
YEŞİL SAHALARDAN 2-3 AY UZAK KALACAK
Beşiktaş'ın Avusturya kampında Werder Bremen ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Josef De Souza'nın sakatlığı beklenenden büyük çıktı.
Dizinden yaşadığı menisküs sakatlığının kampta geçmemesi üzerine kendi doktoruna da görünen Josef için ameliyat kararı alındığı öğrenildi.
Josef'in İstanbul'da yapılacak son kontrollerinin ardından ameliyat olması ve sahalardan 2-3 ay arası uzak kalması bekleniyor.