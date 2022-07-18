Beşiktaş, Faslı yıldız Tarık Tissoudali için İspanyol ekibi ile yarışıyor

RAKAMLAR YAKIN

Beşiktaş ve Sevilla'nın önerdiği rakamların birbirine çok yakın olduğu da gelen haberler arasında... Faslı yıldız futbolcunun Beşiktaş'ın teklifinden dolayı çok mutlu olduğu ve Süper Lig'de daha önce forma giymiş Faslı yıldızlardan fikir aldığı öğrenildi.