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    Beşiktaş, Faslı yıldız Tarık Tissoudali için İspanyol ekibi ile yarışıyor

    Sol kanada yıldız bir transfer etmek isteyen Kartal, Tarık Tissoudali transferi için Sevilla ile yarışıyor. Transfer birkaç gün içinde netlik kazanacak. Gent, Faslı yıldız Tissoudali'yi geçen yıl sadece 750 bin Euro'ya transfer etti. Tecrübeli oyuncu kısa sürede değerini katladı.

    Tissoudali’de dişli rakip!

    Beşiktaş sol kanat transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Siyah- Beyazlılar, Belçika temsilcisi Gent'in formasını giyen Tarık Tissoudali'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Siyah-Beyazlılar'ın istediği yıldız oyuncu için İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın da devrede olduğu belirtildi.

    RAKAMLAR YAKIN
    Beşiktaş ve Sevilla'nın önerdiği rakamların birbirine çok yakın olduğu da gelen haberler arasında... Faslı yıldız futbolcunun Beşiktaş'ın teklifinden dolayı çok mutlu olduğu ve Süper Lig'de daha önce forma giymiş Faslı yıldızlardan fikir aldığı öğrenildi.

        Beerschot'tan Gent'e geçen yıl 750 bin Euro'ya transfer olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu kariyerinde çıktığı 292 karşılaşmada 96 gol atarken 51 asiste imza attı.

        27 GOLE İMZA ATTI
        Değeri 7.5 milyon Euro olan Faslı yıldız geçen sezon Gent'te çok başarılı bir performans sergiledi. Toplamda 52 maçta görev alan yıldız oyuncu 27 gol atarken 9 da asiste imza attı.

        Sol kanat dışında forvet arkası ve santrfor bölgesinde görev yapabilen Tissoudali joker oyuncusu olarak dikkat çekiyor.
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