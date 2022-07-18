Beşiktaş, Faslı yıldız Tarık Tissoudali için İspanyol ekibi ile yarışıyor

Beşiktaş sol kanat transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Siyah- Beyazlılar, Belçika temsilcisi Gent'in formasını giyen Tarık Tissoudali'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş sol kanat transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Siyah- Beyazlılar, Belçika temsilcisi Gent'in formasını giyen Tarık Tissoudali'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
27 GOLE İMZA ATTI
Değeri 7.5 milyon Euro olan Faslı yıldız geçen sezon Gent'te çok başarılı bir performans sergiledi. Toplamda 52 maçta görev alan yıldız oyuncu 27 gol atarken 9 da asiste imza attı.