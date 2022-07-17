Türkiye - Sırbistan MAÇ SONUCU! Türkiye Sırbistan voleybol maçı kaç kaç bitti?

Ankara'da oynanan Milletler Ligi maçında Voleybol Kadın A Milli Takımımız yarı finalde elendi. Ay-Yıldızlılar normal etapta 3-0 yendiği İtalya'ya aynı skorla kaybetti. Milliler, Sırbistan ile 3.'lük maçına çıkacak. Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle kesintisiz izle...
TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇ SONUCU!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da oynanan dev turnuvayı dördüncü tamamladı.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen Filenin Sultanları, bronz madalya maçında Sırbistan'a aynı skorla kaybetti.
Milliler, Sırbistan karşısında mücadelenin ilk setini; 27-25, ikinci seti 25-17, üçüncü seti ise 26-24 kaybetti. Filenin Sultanları'na set vermeyen Sırbistan bronz madalyaya uzandı.
SON MAÇTA NELER YAŞANDI?
FIVB Milletler Ligi Yarı Final maçında A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Ankara Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı gelen sayılarla dengede gitti. Manşet problemi ve servis hataları nedeniyle 17-12 geriye düşen ay-yıldızlılarda antrenör Giovanni Guidetti molaya gitti. Molanın ardından milliler taraftarının önünde ilk seti 18-25 kaybetti.
İlk setteki mücadelesini ikinci sette de sürdüren Filenin Sultanları, oyunun son bölümüne 26-26 girdi. İtalya'nın direncini kıramayan milliler, Paola Egonu'nun sayılarına engel olamadı ve ikinci seti de 26-28 kaybetti.