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    • Spor
    • 17.07.2022 16:31
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    • 17.07.2022 16:32
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    Türkiye - Sırbistan MAÇ SONUCU! Türkiye Sırbistan voleybol maçı kaç kaç bitti?

    Türkiye Sırbistan voleybol maçı için geri sayım sona erdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi olabilmek için Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları en son karşılaşmasını İtalya ile gerçekleştirdi ve karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı. Voleybolseverler Türkiye Sırbistan maçını canlı izleme yollarını aramaya başladı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Türkiye - Sırbistan MAÇ SONUCU!

    Ankara'da oynanan Milletler Ligi maçında Voleybol Kadın A Milli Takımımız yarı finalde elendi. Ay-Yıldızlılar normal etapta 3-0 yendiği İtalya'ya aynı skorla kaybetti. Milliler, Sırbistan ile 3.'lük maçına çıkacak. Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle kesintisiz izle...

    TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇ SONUCU!

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da oynanan dev turnuvayı dördüncü tamamladı.

    Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen Filenin Sultanları, bronz madalya maçında Sırbistan'a aynı skorla kaybetti.

    Milliler, Sırbistan karşısında mücadelenin ilk setini; 27-25, ikinci seti 25-17, üçüncü seti ise 26-24 kaybetti. Filenin Sultanları'na set vermeyen Sırbistan bronz madalyaya uzandı.

    SON MAÇTA NELER YAŞANDI?

    FIVB Milletler Ligi Yarı Final maçında A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

    Ankara Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı gelen sayılarla dengede gitti. Manşet problemi ve servis hataları nedeniyle 17-12 geriye düşen ay-yıldızlılarda antrenör Giovanni Guidetti molaya gitti. Molanın ardından milliler taraftarının önünde ilk seti 18-25 kaybetti.

    İlk setteki mücadelesini ikinci sette de sürdüren Filenin Sultanları, oyunun son bölümüne 26-26 girdi. İtalya'nın direncini kıramayan milliler, Paola Egonu'nun sayılarına engel olamadı ve ikinci seti de 26-28 kaybetti.

        Karşılaşmanın üçüncü setinde İtalya'nın üstün oyunu karşısında milliler direnç göstererek skoru 20-21e getirdi. Molanın ardından İtalya, Paola Egonu'nun sayısıyla skoru 20-22 yaptı. Skor 22-24 İtalya lehine olunca Guidetti molaya gitti. Servisi sayıya çeviren Egonu, İtalya'yı galibiyete taşıdı.
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