Galatasaray sağ beki İtalya'da buldu! Brandon Soppy'nin kulübüyle temasa geçildi

Transferde hareketli dakikalar yaşayan Galatasaray son olarak Haris Seferovic ile anlaşma sağladı. Transfer sezonunda Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş gibi isimleri renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılılar sağ bek transferi için de yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'da mevcut sağ beklerden Sacha Boey Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmüyor. Genç oyuncu, transfer teklifi gelmesi durumunda takımdan gönderilecek. Eldeki diğer sağ bek ise Omar Elabdellaoui…
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sağ bek bölgesine kesinlikle transfer yapılmasını istiyor. Gündemdeki isim ise Brandon Soppy… Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen genç oyuncu için kulübüyle temasa geçildiği belirtildi.
Cimbom, 2026 yılına kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan genç yeteneği kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. 20 yaşındaki Fransız sağ bek, Rennes'den Udinese'ye 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi.