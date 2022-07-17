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    • 17.07.2022 13:23
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    • 17.07.2022 13:25
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    Galatasaray sağ beki İtalya'da buldu! Brandon Soppy'nin kulübüyle temasa geçildi

    Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Haris Seferovic ile anlaşma sağlayan Cimbom'da yeni hedef Brandon Soppy. İtalya'da Udinese’de forma giyen genç oyuncu için kulübüyle temasa geçildiği belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom sağ beki İtalya’da buldu!

    Transferde hareketli dakikalar yaşayan Galatasaray son olarak Haris Seferovic ile anlaşma sağladı. Transfer sezonunda Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş gibi isimleri renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılılar sağ bek transferi için de yoğun mesai harcıyor.

    Galatasaray'da mevcut sağ beklerden Sacha Boey Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmüyor. Genç oyuncu, transfer teklifi gelmesi durumunda takımdan gönderilecek. Eldeki diğer sağ bek ise Omar Elabdellaoui

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sağ bek bölgesine kesinlikle transfer yapılmasını istiyor. Gündemdeki isim ise Brandon SoppySerie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen genç oyuncu için kulübüyle temasa geçildiği belirtildi.

    Cimbom, 2026 yılına kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan genç yeteneği kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. 20 yaşındaki Fransız sağ bek, Rennes'den Udinese'ye 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

        Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Soppy, büyük bir potansiyel olarak lanse ediliyor. Hızlı bir oyuncu olmasının avantajını kullanan genç yıldız hücuma verdiği destekle de dikkat çekiyor.

        Fransa ve Fildişi pasaportu olan 2002 doğumlu genç yetenek için 'Transfer edilebilir' diyen Okan Buruk da sağ bek transferinin bir an önce sonuçlanmasını istiyor.

        Genç yıldız Fransa alt yaş milli takımlarında toplamda 33 karşılaşmada forma giyerken 1 gole imza attı. Geçen sezon ise Udinese'de 30 maçta oynadı.

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