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    • Spor
    • 17.07.2022 14:00
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    • 17.07.2022 14:04
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    Galatasaray'a çalım! Fenerbahçe Joao Pedro transferini bitirdi

    Uzun süredir Galatasaray'ın da gündemimnde olan Joao Pedro'yu Fenerbahçe kaptı. Transfer döneminin en flaş hamlelerinden birisini yapan sarı-lacivertliler Brezilyalı yıldızla imza aşamasına geldi. Galatasaray'a transferi beklenen ismin, rotayı Fenerbahçe'ye kırmasının arkasında Fenerbahçe’nin sportif direktörü Mario Branco olduğu ortaya çıktı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’den ’Joao Pedro’ çalımı

    Galatasaray'ın kadrosunu katmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüğü Joao Pedro için Fenerbahçe devreye girerek kulübüyle anlaşma sağladı.

    TRANSFERE NOKTA KOYULACAK
    Cagliari kulübüyle anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler dün İstanbul'a gelen Brezilyalı yıldızın menajeri ve avukatıyla bugün masaya oturacak.

    Eğer son dakikada bir pürüz yaşanmazsa Joao Pedro'nun transferine son nokta konulacak. Yıldız futbolcunun da bugün anlaşma sağlanması halinde en geç yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

    ÇARPICI DETAY ORTAYA ÇIKTI
    Joao Pedro'nun Galatasaray'a çok yakınken bir anda rotasını Kadıköy'e çok kırması büyük bir şaşkınlık yarattı. Takvim.com.tr bu transferin perde arkasındaki ismi ortaya çıkardı.

        Brezilyalı futbolcuyu ikna eden kişi, Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco oldu. Branco 2013 yılında Estoril'de görev yaparken Joao Pedro'yu keşfeden ve Brezilya kulübü Desportivo Brasil'den transfer eden kişiydi.

        BİR TELEFONUYLA İKNA ETTİ
        İkili arasında 2013 yılından bu yana çok yakın bir ilişki olduğu ve Mario Branco'nun bir telefonuyla Joao Pedro'yu Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda ikna ettiği belirtiliyor.

        Pedro 1 sezon Estoril'de forma giydikten sonra Cagliari'ye transfer oldu ve tam 8 yıldır İtalyan ekibinde görev yapıyor.
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