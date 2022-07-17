Galatasaray'a çalım! Fenerbahçe Joao Pedro transferini bitirdi

Galatasaray'ın kadrosunu katmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüğü Joao Pedro için Fenerbahçe devreye girerek kulübüyle anlaşma sağladı.
TRANSFERE NOKTA KOYULACAK
Cagliari kulübüyle anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler dün İstanbul'a gelen Brezilyalı yıldızın menajeri ve avukatıyla bugün masaya oturacak.
Eğer son dakikada bir pürüz yaşanmazsa Joao Pedro'nun transferine son nokta konulacak. Yıldız futbolcunun da bugün anlaşma sağlanması halinde en geç yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
ÇARPICI DETAY ORTAYA ÇIKTI
Joao Pedro'nun Galatasaray'a çok yakınken bir anda rotasını Kadıköy'e çok kırması büyük bir şaşkınlık yarattı. Takvim.com.tr bu transferin perde arkasındaki ismi ortaya çıkardı.