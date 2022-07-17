Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de tarihe geçti: Bunu başaran üçüncü isim!

Rea birkaç kere liderliği kısa süreliğine alsa da olağanüstü savunmalar yapan Toprak konumunu korumayı başardı.

Yarışın sonuna doğru rakipleriyle arasındaki farkı açan Razgatlıoğlu damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Elde ettiği birincilikle İngiltere'de üçte üç yapan Toprak Razgatlıoğlu bunu başaran üçüncü isim olarak Superbike tarihine adını altın harflerle yazdırdı.