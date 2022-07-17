Kenan Karaman'dan Beşiktaş açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi gitmedim

Kenan Karaman, Avusturya kampının son gününde DHA'ya konuştu.

Üç büyük takımdan da teklif aldığını itiraf eden yıldız futbolcu, "Avrupa Şampiyonası'nda görev aldığım dönemde üç büyük takımdan da teklif aldım. Ancak bana en sıcak davranan, en çok ilgilenen Beşiktaş'tı. En güzel hissi bana Beşiktaş verdi. Beşiktaş'ı tercih ettim ve inşallah bu tercihimle hayallerimi de gerçekleştiririm" ifadelerini kullandı.

Rosier ile aralarındaki rekabetin takıma olumlu yansıyacağını ifade eden Kenan Karaman, "Ben bunu çok olumlu, pozitif görüyorum. Ondan önce Rosier'in o pozisyonda pek alternatifi yoktu. Benim de orada iyi bir performans sergilemem Rosier ile ikimizi bir rekabete sürükleyecektir. Rekabet her zaman çok iyidir. Hem benim hem de Rosier'in performansı artar. Bu rekabet ikimize olumlu etki eder" dedi.