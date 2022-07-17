Galatasaray ile Karagümrük Diagne konusunda anlaştı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği Mbaye Diagne ile bağlar dün koptu.

Diagne dün Süper Lig ekibi Karagümrük ile transfer görüşmeleri yapmak üzere takımın Avusturya'daki kampından ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk da Diagne ile ilgili, "Diagne ile yolları ayırdık. Çünkü bizde Gomis ve Mostafa var. Ona çok şans veremezdik." ifadelerini kullandı.

Diagne'nin takımdan ayrılığı bu ifadelerle netlik kazandı. Öte yandan Galatasaray'ın 13 milyon Euro bonservis bedeli ile Kasımpaşa'dan aldığı Senegalli oyuncuya fesih işlemleri için de 1 milyon Euro ödeme yapacağı ortaya çıktı.