Beşiktaş Gent’in Faslı yıldızı Tarık Tissoudali'yi transfer etmek istiyor

Transferde bombaları bir bir patlatan Beşiktaş sol kanat için de sürpriz bir isimle temasa geçti. Siyah-Beyazlılar, Gent'in sol kanadında forma giyen Faslı oyucu Tarık Tissoudali için Belçika kulübünün kapısını çaldı.
Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Belçika kulübüne 2.5 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği öğrenildi. Gent ile bir yıllık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gözüküyor.
Ancak gelecek sezon sonunda serbest kalacak oyuncu için Beşiktaş astronomik bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Tarık Tissoudali geçen sezon 29 maçta 19 gol atıp 5 asist yaptı. Son derece hızlı ve yetenekli bir oyuncu olan Faslı oyuncu iki yıldaki performansıyla büyük bir çıkış yaptı. Beşiktaş Gent'te 750 bin Euro kazanan Tossoudali'ye de yıllık 1 milyon Euro önerdi.