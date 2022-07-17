Beşiktaş Gent’in Faslı yıldızı Tarık Tissoudali'yi transfer etmek istiyor

Ancak gelecek sezon sonunda serbest kalacak oyuncu için Beşiktaş astronomik bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Tarık Tissoudali geçen sezon 29 maçta 19 gol atıp 5 asist yaptı. Son derece hızlı ve yetenekli bir oyuncu olan Faslı oyuncu iki yıldaki performansıyla büyük bir çıkış yaptı. Beşiktaş Gent'te 750 bin Euro kazanan Tossoudali'ye de yıllık 1 milyon Euro önerdi.