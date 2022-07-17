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    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması: İmzalar an meselesi

    Beşiktaş transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ “Anlaşmak üzere olduğumuz oyuncular var... Hocanın talepleri ve istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz” dedi.

    İmzalar an meselesi

    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, dün sona eren Avusturya kampının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

    Kocadağ, siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde yer alan Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu'nun yanı sıra başka isimlerle de görüştüklerini söyleyerek, "Yabancı, yerli yeni birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bunları kamp bitimi ve yeni kampla beraber değerlendireceğiz. Anlaşmak üzere olduğumuz futbolcular var. İhtiyaç dahilinde bunları imza aşamasına getireceğiz. Hocanın ve teknik ekibin talepleri bunları belirleyecek. Tayfur'la alakalı da görüşmeler oldu ama şu an için çok sıcak bir transfer diyemeyiz" ifadelerini kullandı. Kocadağ taraftarların heyecan duyacakları keyifle izleyecekleri bir takım oluşturduklarını söyledi.

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    Haberler Spor Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması: İmzalar an meselesi
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