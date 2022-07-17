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    Aslan peşini bırakmıyor! Galatasaray'dan kıran kırana Evander pazarlığı

    Galatasaray, Midtjylland forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu için girişimlerini hızlandırdı... Bonservis pazarlıkları devam ediyor. Geçen sezon 47 karşılaşmada forma giyen Evander, 17 gol atarken 11 de asist yaptı. Brezilyalı yıldız tam bir top cambazı...

    Kıran kırana Evander pazarlığı

    Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, merkez orta transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

    Orta sahaya Sergio Oliveira'yı transfer eden Cimbom, Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Evander için girişimlerini hızlandırdı. Galatasaray, Evander için kulübü Midtjylland'a 1 hafta önce ilgi mektubu gönderdi.

    Sarı-Kırmızılılar transfer sürecini hızlandırdı. Bonservis pazarlıkları devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak da Brezilyalı oyuncunun transfer edilmesi için yönetime sürekli baskı yapıyor.

    Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Cimbom, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon 47 karşılaşmada forma giyen Evander, 17 gol atarken 11 de asist yaptı.

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    Haberler Spor Aslan peşini bırakmıyor! Galatasaray'dan kıran kırana Evander pazarlığı
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