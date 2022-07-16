TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE TRT 1! Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda?

Filenin Sultanları bu akşam İtalya ile mücadele edecek. Peki Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda? İşte yanıtları ve TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLEME EKRANI TRT 1...