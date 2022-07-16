FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist Brezilya!

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist, Sırbistan'ı yenen Brezilya oldu.
İLK SET SONRASI GALİBİYET GELDİ
İlk seti 25-14 ile kaybeden Güney Amerika temsilcisi, sonrasındaki setleri 25-18, 26-24 ve 25-19 ile alarak maçı kazandı.
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist, Sırbistan'ı yenen Brezilya oldu.
İLK SET SONRASI GALİBİYET GELDİ
İlk seti 25-14 ile kaybeden Güney Amerika temsilcisi, sonrasındaki setleri 25-18, 26-24 ve 25-19 ile alarak maçı kazandı.
FİLENİN SULTANLARININ RAKİBİ OLABİLİRLER
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın İtalya ile oynayacağı yarı final karşılaşması sonrasında Brezilya'nın rakibi belli olacak.