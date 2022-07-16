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    • Spor
    • 16.07.2022 17:14
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    • 16.07.2022 17:17
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    FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist Brezilya!

    FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist Brezilya oldu. Güney Amerika ekibinin rakibi A Milli Voleybol Takımımızın İtalya ile yapacağı maçın galibi olacak...

    İlk finalist Brezilya!

    FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist, Sırbistan'ı yenen Brezilya oldu.

    Ankara'da düzenlenen 2022 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin yarı final karşılaşmasında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Brezilya, ilk final biletini kaptı.

    İLK SET SONRASI GALİBİYET GELDİ

    İlk seti 25-14 ile kaybeden Güney Amerika temsilcisi, sonrasındaki setleri 25-18, 26-24 ve 25-19 ile alarak maçı kazandı.
        Mükemmel Eşleşme
        Haberler Spor FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist Brezilya!
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