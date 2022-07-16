TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI | Gol düellosunda kazanan çıkmadı





Slovacko'nun gollerini 17 ve 27. dakikalarda Daniel Holzer kaydetti. Trabzonspor'a beraberliği getiren goller ise 43 ve 65. dakikalarda Jean Evrard Kouassi'den geldi.



Trabzonspor, bu karşılaşma ile birlikte Slovenya kamp etabını tamamladı.

GOL | Trabzonspor 0-1 Slovacko

GOL | Trabzonspor 0-2 Slovacko

GOL | Trabzonspor 1-2 Slovacko

GOL | Trabzonspor 2-2 Slovacko