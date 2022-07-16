Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.07.2022 13:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2022 21:26
    ABONE OL

    TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI | Gol düellosunda kazanan çıkmadı

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor 2. hazırlık maçında Slovacko ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerin gollerini Kouassi (2) kaydetti. Slovacko'nun golleri ise Holzer'den geldi.

    Gol düellosunda kazanan çıkmadı

    Trabzonspor, Avusturya kampındaki hazırlıklar kapsamında Slovacko ile karşı karşıya geldi. Nacionalni Nogometni Center Brdo Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.



    Slovacko'nun gollerini 17 ve 27. dakikalarda Daniel Holzer kaydetti. Trabzonspor'a beraberliği getiren goller ise 43 ve 65. dakikalarda Jean Evrard Kouassi'den geldi.


    Trabzonspor, bu karşılaşma ile birlikte Slovenya kamp etabını tamamladı.

    GOL | Trabzonspor 0-1 Slovacko

    GOL | Trabzonspor 0-2 Slovacko

    GOL | Trabzonspor 1-2 Slovacko

    GOL | Trabzonspor 2-2 Slovacko

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mükemmel Eşleşme
    Haberler Spor TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI | Gol düellosunda kazanan çıkmadı
        SON DAKİKA