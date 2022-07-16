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    • Spor
    • 16.07.2022 13:51
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    • 16.07.2022 13:52
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    GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Sezon öncesi kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, üçüncü maçında galibiyet ile tanışmak istiyor. Sturm Graz ve Mol Vidi karşılaşmalarında mağlup olan Galatasaray, galip gelerek moral depolamak istiyor. Peki Galatasaray - Sigma Olomouc karşılaşması saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

    Galatasaray galibiyet peşinde

    Avusturya'da yaptığı kamp ile yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Sturm Graz ve Mol Vidi'nin ardından üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc ile karşılaşacak.

    İki hazırlık karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılılar, üçüncü maçında galip gelmek için çaba gösterecek. Peki Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Galatasaray ile Sigma Olomouc arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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    Haberler Spor GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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