GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avusturya'da yaptığı kamp ile yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Sturm Graz ve Mol Vidi'nin ardından üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc ile karşılaşacak.

İki hazırlık karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılılar, üçüncü maçında galip gelmek için çaba gösterecek. Peki Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Sigma Olomouc arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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