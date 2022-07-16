Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King açıklamalarda bulundu!

OZAN TUFAN ETKİSİ

Watford'da beraber oynadıkları eski Fenerbahçeli Ozan Tufan'a kulübü sorduğunu belirten King, "Ozan Tufan benim kardeşim. Watford'a geldiğinde İngilizcesi çok iyi bir durumda değildi. Ben onu görünce kendimi düşündüm. İngilizcem vardı ama ben de iyi durumda değildim. Sonra Ozan Tufan ile kaynaşmaya başladık. Onu Türk restoranlarına götürdüm. Ozan Tufan'a Fenerbahçe'yi sordum. 'Fenerbahçe'ye gitmen mükemmel olur' demişti. Kendisine saygı duyuyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Kendisine en iyisini diliyorum. Ona saygı duyuyorum. Hull City'de ona iyi şeyler diliyorum. " dedi.

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