Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King, takımının antrenmanı sonrasında basın mensupları ile buluştu. Norveçli futbolcu, samimi açıklamalarda bulundu.
Kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı attıktan sonra ilk günlerinin harika geçtiğini belirten King, "Buraya yeni geldim. Takımda iyi karşılandım. Bu da beni mutlu etti. Antrenmanda sıkı çalışıyoruz. Zaten yüksek seviyelere çıkmak için sıkı çalışmalıyız. Maçlar için sabırsızlanıyorum. Önümüzdeki haftaları bekliyorum." ifadelerini kullandı.
"KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK CAMİA"
Norveçli futbolcu, "Norveç'teki en iyi arkadaşım Türk. Oğluma da 3-4 yıl önce Fenerbahçe forması hediye etti. Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağımı söylemişti. O da çok iyi bir Fenerbahçeli. Bu rüya gerçekleşti. Çok büyük bir camiada olduğumu söyleyebilirim. Kariyerimdeki en büyük camia." diye konuştu.