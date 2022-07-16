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    • Spor
    • 16.07.2022 13:27
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    • 16.07.2022 13:35
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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King açıklamalarda bulundu!

    Fenerbahçe'nin İngiltere'den transferi Joshua King, açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu neden Fenerbahçe'yi seçtiğinden ve Ozan Tufan ile beraber oynadıkları dönemden bahsetti. İşte detaylar...

    King: Ozan Tufan ve ben iyi durumda değildik

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King, takımının antrenmanı sonrasında basın mensupları ile buluştu. Norveçli futbolcu, samimi açıklamalarda bulundu.

    Kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı attıktan sonra ilk günlerinin harika geçtiğini belirten King, "Buraya yeni geldim. Takımda iyi karşılandım. Bu da beni mutlu etti. Antrenmanda sıkı çalışıyoruz. Zaten yüksek seviyelere çıkmak için sıkı çalışmalıyız. Maçlar için sabırsızlanıyorum. Önümüzdeki haftaları bekliyorum." ifadelerini kullandı.

    "KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK CAMİA"
    Norveçli futbolcu, "Norveç'teki en iyi arkadaşım Türk. Oğluma da 3-4 yıl önce Fenerbahçe forması hediye etti. Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağımı söylemişti. O da çok iyi bir Fenerbahçeli. Bu rüya gerçekleşti. Çok büyük bir camiada olduğumu söyleyebilirim. Kariyerimdeki en büyük camia." diye konuştu.

        King, "Manchester United'da çok süre alamadığım için oynayacağım en iyi camia diyebilirim. En iyi arkadaşımın Türk ve Fenerbahçeli olması bende baskı da uyandırıyor. Eğer kötü oynarsam beni mahvedecek." dedi.

        "ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCUYUM"

        Oyun stilinden de bahseden futbolcu, "Çok yönlü bir oyuncuyum. Ana pozisyon olarak santrfor olarak oynamaktan keyif alıyorum. Defansın arkasına sarmak ve gol atmayı seviyorum. Hocam nerede oynamamı isterse orada oynarım." ifadelerini kullandı.

        Manchester United geçmişine de değinen King, "Manchester'ın kadrosu dünyanın en iyi kadrolarındandı. Ronaldo, Tevez gibi oyuncular vardı. Şans bulamamıştım. United'dan başka bir kulübe gittim. Eski takımınıza karşı oynadığınızda ekstra motivasyon oluşur. United'a 4-5 gol atmıştım. United'a bakış açım farklı." dedi.

            En verimli yaşlarında olduğunu belirten futbolcu, "Fenerbahçe'deyim. En iyi sezonumu geçirmek istiyorum. En verimli yaşlardayım. Keşke daha önce gelebilseydim. Tek temennim hocama ve takıma yardımcı olabilmek. En iyisini istiyorum. Başarıya giden yolda katkı vermek istiyorum." sözlerini kurdu.

            OZAN TUFAN ETKİSİ
            Watford'da beraber oynadıkları eski Fenerbahçeli Ozan Tufan'a kulübü sorduğunu belirten King, "Ozan Tufan benim kardeşim. Watford'a geldiğinde İngilizcesi çok iyi bir durumda değildi. Ben onu görünce kendimi düşündüm. İngilizcem vardı ama ben de iyi durumda değildim. Sonra Ozan Tufan ile kaynaşmaya başladık. Onu Türk restoranlarına götürdüm. Ozan Tufan'a Fenerbahçe'yi sordum. 'Fenerbahçe'ye gitmen mükemmel olur' demişti. Kendisine saygı duyuyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Kendisine en iyisini diliyorum. Ona saygı duyuyorum. Hull City'de ona iyi şeyler diliyorum. " dedi.

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            Haberler Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King açıklamalarda bulundu!
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