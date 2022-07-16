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    Fenerbahçe, Cagliari’ye resmi teklifini yaptı! Brezilyalı yıldız Joao Pedro'nun menajeri İstanbul’a geliyor

    İtalyan basınına göre Sarı-Lacivertliler, Pedro için Cagliari’ye 6.5 milyon Euro’luk teklif yaptı ve çok büyük oranda anlaşma sağladı. Bugün menajer Marco Piccioli’yle İstanbul’da sözleşme görüşmesi yapılacağı ortaya çıktı.

    Joao Pedro kapışması

    Fenerbahçe yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor. Sarı- Lacivertliler, yönetim kanadından yapılan ısrarlı yalanlamalara rağmen Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Joao Pedro için Cagliari'ye resmi teklifini yaptı.

    DI MARZIO ISRARLA YAZIYOR
    Ünlü İtalyan gazeteciler Di Marzio ve Fabrizio Romano dün de Fenerbahçe'nin Cagliari'ye 6.5 milyon Euro'luk teklif yaptığını ve tarafların kesin olarak anlaşmaya vardığını yazdı.

    İddialara göre Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli bugün İstanbul'a gelecek ve Sarı-Lacivertliler ile sözleşme görüşmelerinde bulunacak. Son olarak Cagliari'ye 5 milyon Euro'luk teklif yapan Galatasaray'ın bu rakamı artırmaması halinde Brezilyalı yıldızın çubuklu formayı giyeceği belirtiliyor.

        Alınan bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Abdulkerim Bardakcı ve William Carvalho transferinde devreye girdiği için Galatasaray'a çok sinirlendi ve bu nedenle Pedro için teklif yaptı. Teknik direktör Jorge Jesus'un tecrübeli yıldızın oyun sistemi için çok uygun olduğunu düşündüğü ve yönetime bu konuda olumlu bir rapor verdiği öğrenildi.

        BİRÇOK BÖLGEDE OYNUYOR
        Asıl bölgesi forvet arkası olan Joao Pedro, en uçta ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Brezilya doğumlu olmasına rağmen İtalyan vatandaşığına geçen ve 1 kez Gök Mavili formayı giyen tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 12 milyon Euro.

        270 MAÇTA 114 GOLE KATKI YAPTI
        Cagliari'de 270 maça çıkan Joao Pedro 86 gol ve 28 asistlik performansa imza attı. Brezilyalı yıldız ceza sahası içinde bitirici vuruşları ile dikkatleri çeken bir isim.
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        Haberler Spor Fenerbahçe, Cagliari’ye resmi teklifini yaptı! Brezilyalı yıldız Joao Pedro'nun menajeri İstanbul’a geliyor
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