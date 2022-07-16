Fenerbahçe, Cagliari’ye resmi teklifini yaptı! Brezilyalı yıldız Joao Pedro'nun menajeri İstanbul’a geliyor

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Abdulkerim Bardakcı ve William Carvalho transferinde devreye girdiği için Galatasaray'a çok sinirlendi ve bu nedenle Pedro için teklif yaptı. Teknik direktör Jorge Jesus'un tecrübeli yıldızın oyun sistemi için çok uygun olduğunu düşündüğü ve yönetime bu konuda olumlu bir rapor verdiği öğrenildi.