Fenerbahçe, Cagliari’ye resmi teklifini yaptı! Brezilyalı yıldız Joao Pedro'nun menajeri İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor. Sarı- Lacivertliler, yönetim kanadından yapılan ısrarlı yalanlamalara rağmen Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Joao Pedro için Cagliari'ye resmi teklifini yaptı.
DI MARZIO ISRARLA YAZIYOR
Ünlü İtalyan gazeteciler Di Marzio ve Fabrizio Romano dün de Fenerbahçe'nin Cagliari'ye 6.5 milyon Euro'luk teklif yaptığını ve tarafların kesin olarak anlaşmaya vardığını yazdı.
İddialara göre Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli bugün İstanbul'a gelecek ve Sarı-Lacivertliler ile sözleşme görüşmelerinde bulunacak. Son olarak Cagliari'ye 5 milyon Euro'luk teklif yapan Galatasaray'ın bu rakamı artırmaması halinde Brezilyalı yıldızın çubuklu formayı giyeceği belirtiliyor.