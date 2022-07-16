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    • Spor
    • 16.07.2022 12:50
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    • 16.07.2022 13:09
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    Galatasaray'a Diagne piyangosu! Transfer oyuncuya kaldı...

    Bir taraftan takıma katılacak oyuncularla görüşen Galatasaray, bir taraftan da takımdan ayrılacak olan isimler üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Senegalli futbolcunun transferi için bir Süper Lig kulübü talip olurken, Diagne'nin istemesi durumunda anlaşma sağlanacak. Peki o Süper Lig ekibi kim? Cevabı haberimizde...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Aslan’a Diagne piyangosu!

    Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği Senegalli yıldızın Florya'dan ayrılması an meselesi…

    SÜPER LİG KULÜBÜNÜN RADARINDA

    Cimbom'un yaramaz çocuğu (!) Mbaye Diagne, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün radarında… İki tarafından da transfere sıcak baktığı belirtildi.

    TRANSFER SONUÇLANABİLİR

    Ancak transferde tek engel Diagne… Tecrübeli oyuncu, Karagümrük'ün maaş teklifine şimdilik yanaşmıyor. Diagne ve Karagümrük arasında anlaşma sağlanırsa transfer sonuçlanacak.

        Galatasaray'a transfer olduğu dönemden beri hem istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken Senegalli golcü, mental problemlerini bir türlü çözemedi.

        13 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

        Sarı-kırmızılılara 2019 yılında 13 milyon Euro'ya transfer olan 30 yaşındaki santrfor, sonrasında Club Brugge ve West Bromwich gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

        DEĞERİ DÜŞTÜ

        Transfermarkt değerlerine göre 2019 yılında 5.5 milyon Euro piyasa değeri olan Diagne'nin şimdiki değeri ise 1.7 milyon Euro.

        Kasımpaşa'daki etkili performansıyla Galatasaray'a transfer yapan Diagne, Süper Lig'de çıktığı 78 karşılaşmada 53 gol atarken 7 de asiste imza attı.

            MORUTAN SİVAS'A

            Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk tarafından istenmeyen Olimpiu Morutan ise Sivasspor ile anlaştı. Teknik direktör Okan Buruk onay verirse, transfer gerçekleşecek. Okan hoca da oyuncusunun kiralanarak gelişmesini istiyor.

            Savunmaya, orta sahaya ve santrfora takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın hali hazırda 13 yabancı oyuncusu var. Aslan yabancı futbolcularını satarak transferler için yer açmayı planlıyor.

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            Haberler Spor Galatasaray'a Diagne piyangosu! Transfer oyuncuya kaldı...
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