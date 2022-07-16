Galatasaray'a Diagne piyangosu! Transfer oyuncuya kaldı...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği Senegalli yıldızın Florya'dan ayrılması an meselesi…