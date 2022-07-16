Galatasaray'a Diagne piyangosu! Transfer oyuncuya kaldı...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği Senegalli yıldızın Florya'dan ayrılması an meselesi…
SÜPER LİG KULÜBÜNÜN RADARINDA
Cimbom'un yaramaz çocuğu (!) Mbaye Diagne, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün radarında… İki tarafından da transfere sıcak baktığı belirtildi.
TRANSFER SONUÇLANABİLİR
Ancak transferde tek engel Diagne… Tecrübeli oyuncu, Karagümrük'ün maaş teklifine şimdilik yanaşmıyor. Diagne ve Karagümrük arasında anlaşma sağlanırsa transfer sonuçlanacak.