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    Galatasaray'dan Graz’da transfer zirvesi

    Avusturya kampına katılan Dursun Özbek ile Erden Timur dün Okan Buruk ve Cenk Ergün’le transfer toplantısı yaptı. Özbek’in, “Kampın bitimine kadar 2 transfer daha yapacağız” sözünü verdiği ortaya çıktı.

    Graz’da transfer zirvesi

    Galatasaray'ın transferde rakiplerine göre çok geride kalması ve kulüp içinde yaşanan sıkıntılar camiada büyük endişe yaratmıştı. Sosyal medyada taraftarların da yavaş yavaş isyan bayrağını açmasının ardından Başkan Dursun Özbek duruma el koydu.

    Önceki akşam Erden Timur ile beraber Avusturya'ya giden Başkan Özbek takımın Graz'daki kampını ziyaret etti. Başkan Özbek'in Erden Timur, Okan Buruk ve Cenk Ergün'le beraber dün gece transfer konusunu masaya yatırdığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Başkan Özbek, transferlerin gecikmesi nedeniyle sıkıntılı olan Okan Buruk'a garanti verdi.

    Özbek'in 19 Temmuz'da bitecek ilk etap kampına en az 2 transferin yetişeceğini söylediği öğrenildi. Dünkü sabah idmanını takip eden Özbek futbolcularla tek tek selamlaşırken, Okan Buruk'la oldukça samimi görüntüler sergiledi. Ayrıca aralarında sorun olduğu iddia edilen Cenk Ergün ve Erden Timur'un da neşeli tavırları dikkatleri çekti. Başkan Özbek ve Erden Timur'un idman sırasında sık sık telefon görüşmesi yaptığı gözlendi.

    KEYİFLER YERİNDE
    Transferde yaşanan sıkıntılara rağmen Avusturya kampında keyifli görüntüler objektilere takıldı. Özbek, teknik direktör Buruk'la gazetecilere poz verdi.

    Ellerinden telefon düşmeyen Özbek ve Timur'un tranfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

    Başkan Özbek futbolcularla tek tek sohbet etti.

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