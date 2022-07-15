BEŞİKTAŞ MAİNZ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kufstein Arena'da oynanacak Beşiktaş-Mainz hazırlık maçı bugün oynanacak ve saat 21.15'te başlayacak. D-Smart 77. kanal Smart Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

15 TEMMUZ 2022 BEŞİKTAŞ MAİNZ MAÇI CANLI İZLE!

lk yurt dışı kampına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, tam 36 oyuncuyla çalışmalarını sürdürüyor. Fakat ikinci etap öncesinde bu sayının azaltılması hedefleniyor. Buna göre 20 Temmuz'da İspanya'da gerçekleştirilecek ikinci etap öncesinde kadronun 26 oyuncuya indirilmesi bekleniyor.