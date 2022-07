Beşiktaş’ın hocası Valerien Ismael, Alman medyasına açıklamalar yaptı: Beşiktaş Bayern gibi!

Fransız hoca, "Burada organizasyon olarak her şey üst seviyede. Seyahatler, kamplar, oteller... Her şey 5 yıldız konforunda. Her çalışan, yaptığı işten gurur duyuyor. Bunu Bayern Münih'te de hissetmiştim. Beşiktaş'ta da aynı Bayern'de olduğu gibi rakibinizin maça %110'unu verdiğini unutmamanız gerek" diye konuştu.