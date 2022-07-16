Beşiktaş’ın hocası Valerien Ismael, Alman medyasına açıklamalar yaptı: Beşiktaş Bayern gibi!

Beşiktaş'ın hocası Ismael, Alman basınına konuştu. Ismael, "Türkiye listemde yoktu. Aslında İngiltere'de kalmayı çok isterdim. Daha sonra Türkiye'den telefon gelince 'Tamam, bu herhangi bir kulüp değil. Beşiktaş uluslararası alanda bilinirliği olan üst düzey bir kulüp' dedim. Anlaşmamız da kısa sürdü" dedi.
Fransız hoca, "Burada organizasyon olarak her şey üst seviyede. Seyahatler, kamplar, oteller... Her şey 5 yıldız konforunda. Her çalışan, yaptığı işten gurur duyuyor. Bunu Bayern Münih'te de hissetmiştim. Beşiktaş'ta da aynı Bayern'de olduğu gibi rakibinizin maça %110'unu verdiğini unutmamanız gerek" diye konuştu.
TRANSFER YAPACAĞIZ
Tecrübeli teknik adam dün düzenlenen basın toplantısında ise. "Ceyhun Bey ile transferler üzerine çalıştık. Herkesi gördük, eksiklerimizi tespit ettik. Yönetim de çok iyi iş çıkardı. Transfer için zamanımız var. Savunmaya bir ihtiyaç olacak. Bu konuda çalışıyoruz. 2 Türk futbolcunun, ilk 11'de yeri net gibi gözüküyor. Kale ve sol kanat bekte Türk oyuncu oynatacağız. 3. Türk oyuncu için kalan her bölgede oyuncumuzun olması bizim için büyük avantaj. Bizim için seçim yapmak daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.