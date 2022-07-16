Beşiktaş’ın hocası Valerien Ismael, Alman medyasına açıklamalar yaptı: Beşiktaş Bayern gibi!

TRANSFER YAPACAĞIZ

Tecrübeli teknik adam dün düzenlenen basın toplantısında ise. "Ceyhun Bey ile transferler üzerine çalıştık. Herkesi gördük, eksiklerimizi tespit ettik. Yönetim de çok iyi iş çıkardı. Transfer için zamanımız var. Savunmaya bir ihtiyaç olacak. Bu konuda çalışıyoruz. 2 Türk futbolcunun, ilk 11'de yeri net gibi gözüküyor. Kale ve sol kanat bekte Türk oyuncu oynatacağız. 3. Türk oyuncu için kalan her bölgede oyuncumuzun olması bizim için büyük avantaj. Bizim için seçim yapmak daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.