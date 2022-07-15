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    Okan Buruk, Fatih Terim'in transferlerinden Nelsson ve Aanholt dışındakilerin üzerini çizdi

    Buruk geçen sezon transfer edilen isimlerden Nelsson ve Aanholt dışındakilere sıcak bakmıyor... Tecrübeli hoca, yönetime bu konudaki raporunu da sundu. Yönetim Boey'i satmayı Morutan ise kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

    Terim getirdi Buruk gönderiyor

    Okan Buruk'un iki hazırlık karşılaşmasının ardından takımdan gönderilecek isimlerle ilgili büyük oranda karar verdiği belirtiliyor. Tecrübeli hocanın üstünü çizdiği futbolcular arasında, geçtiğimiz sezon transfer edilen isimlerin ağırlıkta olması dikkatleri çekiyor. Alınan bilgilere Buruk, geçen sezon Fatih Terim'in isteğiyle kadroda dahil edilen isimlerden Morutan, Cicaldau, Boey ve Aytaç Kara'yı kesin olarak takımda istemiyor. Genç hoca ayrıca yine Terim'in isteğiyle alınan isimlerden Berkan ve Barış Alper'i da yeni sezonda 11'de oynatmayı düşünmüyor. Bunun dışında Terim'in takımda sürekli yer verdiği isimlerden biri olan Ömer Bayram'la da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Mostafa Mohamed'in de satılması bekleniyor.

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    Haberler Spor Okan Buruk, Fatih Terim'in transferlerinden Nelsson ve Aanholt dışındakilerin üzerini çizdi
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