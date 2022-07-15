Galatasaray'dan Ndombele için son hamle geliyor!

HEDEF NDOMBELE

Orta saha transferi için gündeme birçok isim gelirken sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen Fransız orta saha Tanguy Ndombele için yeni bir hamle yapma kararı aldı. Galatasaray, yıldız oyuncunun menajeri ile bir kez daha görüşecek ve transfere nokta koymaya çalışacak.