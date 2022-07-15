Galatasaray'dan Ndombele için son hamle geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor… Abdülkerim Bardakçı ve Sergio Oliveira gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Cimbom, orta saha transferi için de hareketli dakikalar yaşıyor.
HEDEF NDOMBELE
Orta saha transferi için gündeme birçok isim gelirken sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen Fransız orta saha Tanguy Ndombele için yeni bir hamle yapma kararı aldı. Galatasaray, yıldız oyuncunun menajeri ile bir kez daha görüşecek ve transfere nokta koymaya çalışacak.