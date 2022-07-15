Galatasaray'a sürpriz forvet! Menajerler önerdi...

Galatasaray'da orta alan ve hücum hattını takviye etmek için dört koldan çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar hem listesinde yer alan hem de menajer önerisiyle gündeme gelen isimlerle ilgili pazarlıklar yapıyor.

FORVET FIORENTINA'DAN

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Galatasaray'a sürpriz bir isim önerildi. Bonservisi Fiorentina'da bulunan Christian Kouame'nin menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara teklif edildiği öğrenildi.