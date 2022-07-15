Galatasaray transferde gaza bastı! Rus basını 25 yaşındaki Barinov'u yazdı

Ön libero transferi için çok büyük bir çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.
Lokomotiv Moskova formasını giyen Dmitri Barinov'un menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a önerildiği iddia ediliyor. Rus basınında çıkan haberlere göre kulübünden ayrılma kararı alan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın transfer gündemine girmiş durumda.
KİRALAMA FORMÜLÜ OLABİLİR
Transfermarkt verilerine göre 11 milyon Euro piyasa değeri olan Barinov için kiralama formülünün masaya gelebileceği belirtiliyor.