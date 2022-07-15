Galatasaray transferde gaza bastı! Rus basını 25 yaşındaki Barinov'u yazdı

İLK HEDEF ROMALI DIAWARA

Lokomotiv altyapısında yetişen yıldız futbolcu 13 kez Rusya Milli Takımı'nda görev yaptı. Barinov'un stoper bölgesinde de oynayabilmesinin transferde tercih nedeni olabileceği gelen bilgiler arasında. Galatasaray yönetiminin şu anda 6 numara transferi için Amadou Diawara'ya yoğunlaştığı, Malili yıldızda sorun yaşanması durumunda aralarında Barinov'un da olduğu alternatiflerle temas kurulacağı öğrenildi.