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    Galatasaray transferde gaza bastı! Rus basını 25 yaşındaki Barinov'u yazdı

    Rus basını, Lokomotiv Moskova formasını giyen 25 yaşındaki ön liberonun menajeri aracılığıyla Galatasaray’a teklif edildiğini öne sürdü. Borinov’in piyasa değeri 11 milyon Euro.

    Rusya’dan Barinov iddiası

    Ön libero transferi için çok büyük bir çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.

    Lokomotiv Moskova formasını giyen Dmitri Barinov'un menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a önerildiği iddia ediliyor. Rus basınında çıkan haberlere göre kulübünden ayrılma kararı alan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın transfer gündemine girmiş durumda.

    KİRALAMA FORMÜLÜ OLABİLİR
    Transfermarkt     verilerine göre 11 milyon Euro piyasa değeri olan Barinov için kiralama formülünün masaya gelebileceği belirtiliyor.

        Rus futbolunun önemli isimlerinden biri olan Dmitri Barinov geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 30 resmi maçta forma giyerken 2 asist yaptı.

        İLK HEDEF ROMALI DIAWARA
        Lokomotiv         altyapısında yetişen yıldız futbolcu 13 kez Rusya Milli Takımı'nda görev yaptı. Barinov'un stoper bölgesinde de oynayabilmesinin transferde tercih nedeni olabileceği gelen bilgiler arasında. Galatasaray yönetiminin şu anda 6 numara transferi için Amadou Diawara'ya yoğunlaştığı, Malili yıldızda sorun yaşanması durumunda aralarında Barinov'un da olduğu alternatiflerle temas kurulacağı öğrenildi.
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        Haberler Spor Galatasaray transferde gaza bastı! Rus basını 25 yaşındaki Barinov'u yazdı
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