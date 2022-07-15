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    Fenerbahçe forvet hattı için çalışmaları sürdürüyor: Yeni hedef Lassina Traore

    Forvet hattına Joshua King’i transfer eden Fenerbahçe, gündemine Lassina Traore’yi de aldı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Burkina Fasolu golcüyü kiralamak için Shakhtar ile temasa geçmiş durumda. Traore, geçtiğimiz sezon Ajax'tan Shakhtar Donetsk'e 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

    Yeni hedef Lassina Traore

    Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi olan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor.

    Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için müthiş bir efor sarf eden Sarı- Lacivertli kurmaylar Joshua King trasferinin ardından bir ismi daha gözüne kestirdi.

    Sörloth için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'in 21 yaşındaki forveti Lassina Traore için de düğmeye bastı. 21 yaşında ve 1.83 boyunda olan Traore geçtiğimiz sezon Ajax'tan Shakhtar'a 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

        Savaş nedeniyle Shakhtar'dan ayrılmak isteyen Traore geçtiğimiz ay da Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Ukrayna kulübüne satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe şimdi cevap bekliyor.

        Cevap olumlu olursa Lassina Traore İstanbul'a davet edilecek. 21 yaşında olmasına rağmen 17 kez Burkina Faso forması giyen ve 7 gol atan Lassina Traore, güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki etkisiyle bilinen bir isim.

        Güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro civarında. Ajax altyapısında yetişen Traore, geçen yıl Shakhtar'a 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.
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            Haberler Spor Fenerbahçe forvet hattı için çalışmaları sürdürüyor: Yeni hedef Lassina Traore
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