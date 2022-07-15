Fenerbahçe forvet hattı için çalışmaları sürdürüyor: Yeni hedef Lassina Traore

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi olan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor.
Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için müthiş bir efor sarf eden Sarı- Lacivertli kurmaylar Joshua King trasferinin ardından bir ismi daha gözüne kestirdi.
Sörloth için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'in 21 yaşındaki forveti Lassina Traore için de düğmeye bastı. 21 yaşında ve 1.83 boyunda olan Traore geçtiğimiz sezon Ajax'tan Shakhtar'a 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.