Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, kampta açıklamalarda bulundu.
Kampın iyi geçtiğini belirten Ismael, "Her şey iyi gidiyor. Gençlerimizi görmek istedik, onlardan faydalandık. Milli Takım'dan geç dönenler oldu, yeni transferler aramıza katıldı. Gün be gün daha iyiye gidiyoruz. Kamp döneminin yarısına geldik. Saha içindeki iletişimi daha da iyileştirmek istiyoruz." diye konuştu.
TRANSFER SÖZLERİ
Fransız teknik adam, savunmaya bir takviye daha yapıp yapmayacakları sorusuna ise "Ceyhun Bey ile transferler üzerine çalıştık. Herkesi gördük, eksiklerimizi tespit ettik. Yönetim de çok iyi iş çıkardı. Transfer için zamanımız var. Oraya bir ihtiyaç olacak. Bu konuda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.