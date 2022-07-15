Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu

"ELLERİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORLAR"

Kadrodaki oyuncuların kadroda olmayı hak ettiğini belirten Ismael, "Her futbolcumuz elinden gelenin en iyisini yapıyor. Şu anda kampta olan futbolcularımız, burada olmayı hak eden futbolcu arkadaşlarımız ki bize bir şeyler vermek istiyorlar. Mentalitemiz oldukça iyi gidiyor." dedi.

İkinci Avrupa kampına götüreceği kadro hakkında da konuşan teknik adam, "İspanya'ya giderken herkesi götürmek isteriz ama kadroyu azaltacağız. Elimizden geldiğince gençlerimizden faydalanmaya çalışacağız." diye konuştu.