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    • 15.07.2022 14:40
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    • 15.07.2022 15:24
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    Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu

    Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, takımının Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç teknik adam, transfer , Serdar Saatçı ve diğer konularda oluşan soru işaretlerini yanıtladı...

    Valerien Ismael açıklamalarda bulundu

    Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, kampta açıklamalarda bulundu.

    Kampın iyi geçtiğini belirten Ismael, "Her şey iyi gidiyor. Gençlerimizi görmek istedik, onlardan faydalandık. Milli Takım'dan geç dönenler oldu, yeni transferler aramıza katıldı. Gün be gün daha iyiye gidiyoruz. Kamp döneminin yarısına geldik. Saha içindeki iletişimi daha da iyileştirmek istiyoruz." diye konuştu.

    TRANSFER SÖZLERİ
    Fransız teknik adam, savunmaya bir takviye daha yapıp yapmayacakları sorusuna ise "Ceyhun Bey ile transferler üzerine çalıştık. Herkesi gördük, eksiklerimizi tespit ettik. Yönetim de çok iyi iş çıkardı. Transfer için zamanımız var. Oraya bir ihtiyaç olacak. Bu konuda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        "HER FUTBOLCUNUN %100'ÜNÜ VERMESİ LAZIM"
        Hakkında kadro dışı kararı alınan Serdar Saatçı ile ilgili de konuşan Ismael, "Serdar Saatçı konusunu kendi içimizde netleştireceğiz. Her futbolcunun burada yüzde yüzünü vermesi gerek. Benim beklentim ve taraftarın beklentisi bu. Herkes yüzde yüzünü vermeli. Eğer bu olmuyorsa ben de bir karar alırım sonunda." dedi.

        KADRO VURGUSU
        Kadro derinliğinden de memnun olduğunu belirten Ismael, "Kadromuzu yeterince derinleştirdik. Genişletiyoruz ve kadromuzu oluşturmaya başladık. Aslında biraz bekleme lüksümüz var. Bizi yüzde yüz ikna eden bir durum oluşursa, değerlendirmeye alabiliriz." sözlerini kullandı.

        "ELLERİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORLAR"
        Kadrodaki oyuncuların kadroda olmayı hak ettiğini belirten Ismael, "Her futbolcumuz elinden gelenin en iyisini yapıyor. Şu anda kampta olan futbolcularımız, burada olmayı hak eden futbolcu arkadaşlarımız ki bize bir şeyler vermek istiyorlar. Mentalitemiz oldukça iyi gidiyor." dedi.

        İkinci Avrupa kampına götüreceği kadro hakkında da konuşan teknik adam, "İspanya'ya giderken herkesi götürmek isteriz ama kadroyu azaltacağız. Elimizden geldiğince gençlerimizden faydalanmaya çalışacağız." diye konuştu.

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