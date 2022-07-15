BEŞİKTAŞ MAINZ 05 CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Mainz 05 hangi kanalda? Şifresiz, bedava...

Beşiktaş Mainz maçı Kufstein Arena'da oynanacak. Hazırlık maçı yaklaşırken futbolseverler maça dair bilgileri merak etmeye başladı. 3. hazırlık maçında Fransa 1. Lig temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak olan Kartal, 2. maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Avusturya kampında oynadığı ilk maçta ise Werder Bremen'i 2-1 yenmişti. Peki Beşiktaş Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Mainz 05 hangi kanalda? CANLI şifresiz, bedava İZLE! İşte maçın 11'leri...