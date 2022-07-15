Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.07.2022 15:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2022 15:13
    ABONE OL

    BEŞİKTAŞ MAINZ 05 CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Mainz 05 hangi kanalda? Şifresiz, bedava...

    Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçını Mainz ile oynayacak. Maça az bir süre kala taraftarlar yayın saatini, kanalı ve canlı izleme yollarını araştırmaya başladı. Kara Kartal, Alman ekibini devirip kampı galibiyle bitirmek istiyor. Peki Beşiktaş Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Mainz 05 hangi kanalda? CANLI şifresiz, bedava nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri ve diğer detaylar...

    BEŞİKTAŞ MAINZ 05 CANLI MAÇ İZLE!

    Beşiktaş Mainz maçı Kufstein Arena'da oynanacak. Hazırlık maçı yaklaşırken futbolseverler maça dair bilgileri merak etmeye başladı. 3. hazırlık maçında Fransa 1. Lig temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak olan Kartal, 2. maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Avusturya kampında oynadığı ilk maçta ise Werder Bremen'i 2-1 yenmişti. Peki Beşiktaş Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Mainz 05 hangi kanalda? CANLI şifresiz, bedava İZLE! İşte maçın 11'leri...

    BEŞİKTAŞ MAİNZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Beşiktaş Mainz maçı 15 Temmuz Cuma günü saat 21.15'te oynanacak.

    BEŞİKTAŞ MAİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş-Mainz hazırlık maçı D-Smart 77. kanal Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

    9 Temmuz Cumartesi:

    17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

    12 Temmuz Salı:

    17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

    15 Temmuz Cuma:

    21.15 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

        23 Temmuz Cumartesi:

        20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

        26 Temmuz Salı:

        20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

        30 Temmuz Cumartesi:

        19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye aşkına
        Haberler Spor BEŞİKTAŞ MAINZ 05 CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Mainz 05 hangi kanalda? Şifresiz, bedava...
            SON DAKİKA