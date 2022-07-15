BEŞİKTAŞ MAINZ 05 CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Mainz 05 hangi kanalda? Şifresiz, bedava...

Beşiktaş Mainz maçı Kufstein Arena'da oynanacak. Hazırlık maçı yaklaşırken futbolseverler maça dair bilgileri merak etmeye başladı. 3. hazırlık maçında Fransa 1. Lig temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak olan Kartal, 2. maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Avusturya kampında oynadığı ilk maçta ise Werder Bremen'i 2-1 yenmişti. Peki Beşiktaş Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Mainz 05 hangi kanalda? CANLI şifresiz, bedava İZLE! İşte maçın 11'leri...
BEŞİKTAŞ MAİNZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Mainz maçı 15 Temmuz Cuma günü saat 21.15'te oynanacak.
BEŞİKTAŞ MAİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Mainz hazırlık maçı D-Smart 77. kanal Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
9 Temmuz Cumartesi:
17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)
12 Temmuz Salı:
17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)
15 Temmuz Cuma:
21.15 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)