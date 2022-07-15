Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki savunmacı; "2 hazırlık maçı oynadık. Takımdaki herkes çok iyi. Güzel bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi. Valerien Ismael'in 3'lü defans dizilimi hakkında konuşan Brezilyalı stoper; "Biz futbolcu olarak hocamız ne isterse onu yapmak zorundayız. Ben hocanın getirdiği sisteme adapte olduğumu düşünüyorum. Geçen seneki duruma göre daha iyi durumdayız" diye konşutu.