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    Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu

    Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Welinton, "Ben hocanın getirdiği sisteme adapte olduğumu düşünüyorum. Geçen seneki duruma göre çok daha iyid urumdayız" dedi.

    Geçen yıldan daha iyiyiz!

    Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki savunmacı; "2 hazırlık maçı oynadık. Takımdaki herkes çok iyi. Güzel bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi. Valerien Ismael'in 3'lü defans dizilimi hakkında konuşan Brezilyalı stoper; "Biz futbolcu olarak hocamız ne isterse onu yapmak zorundayız. Ben hocanın getirdiği sisteme adapte olduğumu düşünüyorum. Geçen seneki duruma göre daha iyi durumdayız" diye konşutu.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu
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